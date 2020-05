El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara presentará una moción en el próximo pleno, que se celebrará el viernes 22 de mayo, para exigir al Gobierno de España que no incaute los superávits de las Entidades Locales.

El diputado provincial José Manuel Latre ha explicado que la propuesta se debe a que el Gobierno de Sánchez ha negado a las entidades locales el pago del IVA de diciembre de 2017 y le ha instado a "garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos", ya que, según ha exclamado, "no podemos entender el desprecio absoluto que mantiene el Gobierno de España ante las entidades locales, negándoles el ingreso del IVA o la utilización de posibles recursos obtenidos del superávit del año 2019".

Latre ha subrayado que las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un Gobierno incapaz de aprobar los presupuestos desde junio de 2018, un Gobierno, que "lo único que ha hecho es mucha propaganda, una gestión poco seria y rigurosa, no pagar el IVA que corresponde a las entidades locales e incrementar el déficit público por primera vez desde 2012 ". Tal y como ha explicado el diputado popular, lo que pretende su Grupo es "que no se utilicen, por parte del Gobierno, esos poderes excepcionales que tiene el Estado de Alarma para la apropiación de los ahorros de ayuntamientos y diputaciones".

Además, desde el Grupo Popular en la Institución provincial, piden al ejecutivo nacional cumplir lo acordado con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) el pasado 20 de abril, que es que no se planteen cambios legislativos en el Congreso de los Diputados sin estar consensuados previamente con las Entidades Locales, y recuerdan también que Sánchez está estudiando “confiscar” el superávit generado por éstas en 2019. Algo que supone, según datos del Ministerio de Hacienda a 31 de marzo de 2020, 3.839 millones de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los acumulados en los últimos ocho años por las Entidades Locales.