La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa.

La víctima denunció, el pasado 1 de julio en dependencias del Puesto Principal de Azuqueca de Henares, cargos en su cuenta corriente por compras a través de Internetque no había llegado a realizar por un valor de 1.247 euros, concretamente, según declaró, su entidad bancaria le había efectuado 5 cargos en su cuenta corriente por la realización de compras en una conocida plataforma de venta on line que no había efectuado.

Los agentes del Área de Investigación del puesto Principal de la Guardia Civil azudense realizaron las correspondientes gestiones e investigaciones para esclarecer los hechos, por lo que solicitaron un mandamiento judicial con el fin de averiguar la titularidad de IP desde donde se habían realizado las compras.

A través del rastreo de la dirección IP se pudo averiguar desde qué dispositivo se habían llevado dichas operaciones de compra, logrando así identificar a los presuntos autores de estos hechos, dos jóvenes de 23 añoscon un amplio conocimiento en sistemas informáticos.

Ambos habían conseguido acceder al perfil de usuario de la víctima, teniendo en ese momento vía libre para realizar compras con cargo a la cuenta que tenía vinculada para realizar los pagos de los productos.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de estos dos jóvenes, con domicilio en Guadalajara, que fueron entregadas junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.

Consejos para una compra segura por internet

Para realizar una compra segura on line, la Guardia Civil ha lanzado las siguientes recomendaciones a los consumidores:

⦁ Comprobar que el artículo es exactamente el que buscamos.

⦁ Verificar la información sobre la tienda en el pie de página y aviso legal.

⦁ Revisar el precio final y las fases de envío.

⦁ Elegir un método de pago seguro y evitar las transferencias bancarias.

⦁ Examinar el estado del producto.

⦁ En caso de incidencia, contactar con el vendedor y con organismos públicos de consumo.

⦁ Denunciar en caso de que creamos haber sido víctimas de una estafa.