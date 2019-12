En el "Día Internacional de las Personas Discapacitadas", que hoy conmemoramos, en Mediodía Cope Guadalajara hemos charlado con Dani Molina.

El triatleta paralímpico, alcarreño de adopción y práctica deportiva, ha recordado el accidente de moto por el que, a sus locos y despreocupados 22 años, perdió una pierna y le obligó a asumir una vida marcada por la discapacidad: "todo ocurrió en mayo del 97, cuando yo tenía un bar de copas en Guadalajara y, un jueves que estaba haciendo cosas en el local para abrir el fin de semana, cuando volvía a casa en moto, un coche se saltó un ceda el paso y se me llevó por delante, destrozándome la pierna por mil sitios". Aunque el accidente no le hizo perder la pierna en un primer momento, el fatal desenlace se produjo después bajo prescripción médica, ya que "me llevaron al Hospital de Guadalajara, me estabilizaron y me llevaron a Madrid, y, después de no sé cuántas operaciones, el médico decidió que lo mejor era amputar y poner una prótesis para que pudiese llevar una vida normal".

Sin embargo, la merma física sobrevenida no abocó a Dani a la inactividad, al aislamiento o a la depresión, sino que se convirtió, paradójicamente, en revulsivo para un cambio de hábitos de vida y de visión de ésta, ya que, como él mismo confiesa, "aunque fue un mazazo grande al principio, porque a los 22 años ni siquiera había visto a nadie con prótesis, siempre lo viví muy bien, con una mentalidad muy positiva, sobre todo porque mi accidente fue muy grave y podría haber muerto, así que perder una pierna no me parecía tan grave".

Pero fue un encuentro fortuito con la que había sido su entrenadora de natación el que dio un vuelco a la vida de nuestro protagonista, "porque me vio que había engordado muchísimo, hasta el punto de que pesaba casi 100 kilos, y me recomendó hacer deporte, ejercicio, así que empecé a nadar y, mira, terminé en las Olimpiadas".

En definitiva, años después de duro y disciplinado entrenamiento, acompañados de una gran dosis de motivación y pensamiento positivo y consciente de que la vida le ha dado una nueva oportunidad que no está dispuesto a rechazar, Molina es triatleta paralímpico, 3 veces campeón del mundo de triatlón, 2 títulos de campeón de Europa y otros 2 de España, además de 3 títulos más en acuatlón (2013 y 2015) y duatlón (2019).