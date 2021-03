Fue el 1 de marzo de 2020 cuando la provincia de Guadalajara se estremeció por la detección en Marchamalo del primer caso de infección por coronavirus de Castilla-La Mancha.

Un varón de 62 años, "Cipri", ingresaba en el Hospital Universitario de Guadalajara y la localidad gallarda se convertía así en el foco de la atención mediática y sanitaria, hasta el punto de que, tal y como ha señalado esta mañana su alcalde, Rafael Esteban, sus vecinos y vecinas han llegado a sentirse un tanto aislados, observados.

"Desde ese día hasta hoy, ha pasado un año en el que hemos tenido que aprender muchas cosas, en algunos casos, muy solos, no porque no nos quisiera nadie acompañar, sino por el desconocimiento que teníamos todos de la materia, porque no sabíamos lo que nos esperaba, no sabíamos qué efectos tendría el coronavirus, ya que en España había muy pocos casos de contagios, unos setenta, y uno de ellos había sido aquí en Marchamalo y todos nos miraban" -ha recordado.

Una semana después de aquel primer positivo en coronavirus ya eran 26 las personas detectadas en toda la región, la mayoría de ellas en la provincia de Guadalajara. A partir de ahí, la progresión fue rápida, ya que, tan sólo un mes más tarde, el 1 de abril, teníamos 7.047 casos declarados en Castilla-La Mancha, 753 de ellos en Guadalajara.

Desde esa fecha, en Marchamalo han fallecido alrededor de una docena de personas. Además, la tasa de incidencia acumulada es de 160 casos por 100.000 habitantes en 14 días y, en la última semana, se han registrado 6 nuevos positivos.

Para el primer edil, "este año nos está enseñando a intentar convivir con el virus; mira, ahora mismo estoy mirando por la ventana de mi despacho y lo que antes resultaba raro, que era ver a alguien con mascarilla, ahora es lo habitual y, además, todo con mucha conciencia".

En este sentido, ha subrayado que sus vecinos "aprendieron los primeros a protegerse, a intentar proteger, y eso es lo que nos está dando salida a tener ahora una incidencia relativamente baja".

Aun con todo, "si hay algo de lo que nunca nos vamos a olvidar es de quienes ya no están con nosotros por culpa del virus" -ha garantizado el alcalde marchamalero, concluyendo que "ha sido un año muy duro y con miradas acusadoras e injustas, pero la vacuna ya está aquí y saldremos adelante".