"Cuando eres pobre, te juzgan y se te cierran todas las puertas"

Es auxiliar administrativo, esteticista, camarera de pisos y hasta se ha sacado el certificado profesional de conductor de autobuses, además del título de Educación Secundaria Obligatoria, pero este bagaje formativo no le ha servido para conseguir un empleo lo suficientemente estable y digno para librarse de la calle y la mendicidad.

Su nombre es Eva María Gastelu, una madrileña con doce años de estancia en Guadalajara que, tras su separación, vio cómo su vida se desmoronaba como un castillo de arena: "me vi sin hogar, sin trabajo, con una mano delante y otra detrás". A partir de ahí, los infortunios vinieron encadenados: "empecé viviendo en un piso alquilado, pero cuando comenzó a escasear el trabajo, tuve que buscar una habitación y ya, sin subsidio, tuve que buscar techo, incluso estuve de okupa y pidiendo en los supermercados, en Azuqueca". Una etapa al límite de la que Eva recuerda su dureza extrema, pero sobre todo a las personas que ya no están, víctimas de la quiebra del sistema, "recuerdo a gente que se ha quitado la vida, como mi vecina María José, que en paz descanse".

Y es que, nuestra protagonista es una muestra de que cuando se es pobre, la sociedad, en vez de ofrecer oportunidades de reenganche, te aparta en la cuneta del sistema social y económico: "estar fuera del sistema es mucho más duro, porque cuando eres pobre, lo primero que hace la sociedad es juzgarte y se te cierran las puertas y todo se vuelve más duro todavía".

Esta situación de marginalidad y exclusión social severa provoca en las personas sin hogar, no sólo un deterioro evidente de la salud física, sino, lo que es peor, una quiebra de la salud mental y de la autoestima, que les impide encontrar la fuerza y la confianza necesarias para intentar salir de sus circunstancias adversas, como en un círculo vicioso. Y es en ese momento cuando resulta providencial el encuentro con los recursos de instituciones como Cáritas, tal y como reconoce Eva María: "En Betania me estoy recuperando mentalmente, porque las vivencias han sido muy duras, y eso marca, y el ver que no hay salida, sobre todo cuando tienes hijos a tu cargo, te hace perder la autoestima; ahora estoy ahorrando como las hormiguitas a ver si puedo independizarme".

Pero el motor más potente para el remolque vital de esta mujer fuerte y reconstruida son, sin duda, sus hijos, dos mellizas de 18 años y un chico de 16 años, "siempre me han visto como una madre luchadora y cuando me han visto baja me han animado como han podido, porque la verdad es que tengo unos hijos maravillosos".

Por último, Eva María Gastelu ha querido lanzar a través de los micrófonos de Cope Guadalajara un mensaje a la sociedad para "que se fijen en lo importante de las personas y se cumpla la Constitución, para que me den la oportunidad de trabajar, acceder a una vivienda y recuperar la dignidad, sobre todo cuando siempre he estado trabajando y cotizando".

Recordamos, además, que las siguientes actividades organizadas por Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara en esta Campaña de Personas Sin Hogar 2019, son el Flash Mob, a las 11:50 de mañana jueves 24 de octubre, en la Plaza de Santo Domingo, la oración y comida, a las 13:15, en el Centro de Acción Social Casa Nazaret, así como una Marcha Solidaria, que discurrirá a partir de las 11:15 del domingo 27 de octubre desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Parroquia de San Antonio de Padua de Guadalajara, donde se pondrá broche a la Campaña con una Eucaristía a las 12:00.