El Ayuntamiento de Quer ha recibido una breve comunicación por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha informando de que el consultorio local del municipio reabrirá sus instalaciones la próxima semana, pero únicamente los jueves y sin recuperar el Servicio de Pediatría.

Así lo ha anunciado Lauren Morales, concejal de Sanidad del consistorio setero, quejándose de no haber recibido "ni durante la pandemia ni después de la pandemia ninguna notificación de próxima reapertura, de por qué no se está abriendo o de por qué se está atendiendo telefónicamente; y encima no vienen porque tenemos muchas quejas de los vecinos".

Según Morales, "hemos pasado de tener un servicio medianamente bueno, porque venía el pediatra todos los días y el de cabecera venía dos días a la semana, a ahora, con la reapertura, que sólo vendrá un día durante una hora y el pediatra no lo recuperamos".

De este modo, el consultorio de Quer recupera los jueves la presencialidad, con consulta de Medicina General, en horario de 9:30 a 10:30 horas, mientras que los martes habrá atención únicamente telefónica, "de la que tenemos también muchas quejas".

"Ha habido varios intentos de reapertura de nuestro Consultorio hasta la fecha, pero no ha podido ser" -ha asegurado el edil, explicando que, desde el Ayuntamiento, "no podemos hacer otra cosa que contactar con los responsables de Sanidad y pedirles que lo abran a la mayor brevedad posible, transmitiendo con ello el deseo de los vecinos de Quer, puesto que no tenemos competencia en materia sanitaria".

Lo que sí ha podido hacer el consistorio setero es invertir cerca de 20.000 euros en mejorar las instalaciones del consultorio, aunque, tal y como ha lamentado Morales, no ha podido ser estrenado por sus vecinos, primero, como consecuencia de la pandemia y, ahora, "por circunstancias que se nos escapan".

Por último, el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Quer ha reclamado públicamente a la Junta "que restituya el servicio en su integridad lo antes posible, incluido el de pediatría, con el que tampoco vamos a contar en este nuevo formato".