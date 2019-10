El Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara acogerá este próximo viernes 25 de octubre, a las ocho de la tarde, la cuarta edición de "Música Positiva". Un concierto de música vocal e instrumental, que, interpretado por la Sociedad Músical Ciudad de Guadalajara, se paseará por un repertorio compuesto por los temas más destacados y conocidos del pop, del rock y de las bandas sonoras, con un fin, además, solidario. Y es que la recaudación conseguida a través de la venta de entradas, cuyo coste es de 10 euros, irá, en esta ocasión, destinada a Fundación NIPACE, de atención a niños con parálisis cerebral.

Según la directora de esta agrupación, formada por el Coro y la Escolanía Ciudad de Guadalajara, Elisa Gómez, "Música Positiva tiene siempre la vertiente del compromiso y la solidaridad y, además, la música que seleccionamos es muy alegre, muy divertida, para todos los públicos y edades y que vaya a disfrutarse en familia".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

"My way" o "New York, New York" de Fran Sinatra, "The show must go on" de Queen, el "Halleluya" de Leonard Cohen o bandas sonoras como la de "Gladiator" son algunos de los temas incluidos en "Música Positiva 4". Pero además, como en otras ediciones, a lo largo del concierto, habrá una serie de proyecciones que irán acompañando visualmente la temática de cada una de las piezas que se interpreten: "Nando Rivero, gran profesional audiovisual, ha realizado un vídeo inicial dedicado a los niños de NIPACE, que es especialmente emocionante, para conocer un poco más de cerca a los niños, qué habilidades tienen y qué cosas les gusta hacer".

En total, serán unas 180 personas las que participen en este concierto solidario, 70 integrantes del Coro, 60 de la Escolanía Ciudad de Guadalajara y cerca de 50 músicos procedentes de bandas de diferentes pueblos de la provincia.