El cementerio de Guadalajara, blindado frente al Covid-19 hasta el domingo

Ya está preparado el dispositivo que la Policía Local ha puesto en marcha en el cementerio de Guadalajara y sus inmediaciones para favorecer el flujo de visitas al mismo durante este fin de semana de celebración de Todos los Santos, atendiendo a las medidas sanitarias frente al coronavirus.

Desde hoy hasta el 1 de noviembre, el cementerio permanece abierto de 09:00 a 18:00 horasininterrumpidamente, con el objetivo de favorecer el escalonamiento en las asistencias al camposanto, al que se puede acceder tanto por la Calle Dos de Mayo como por la Avenida Pedro Sanz Vázquez. En ambos accesos se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico y cartelería en la que se informa al público acerca de la normativa adoptada por las autoridades sanitarias para la lucha y prevención del contagio por coronavirus.

En cuanto al aforo, se ha limitado a 250 personas y las autoridades sanitarias recomiendan que las estancias se hagan en grupos reducidos, de no más de 6 personas, y no excedan de 30 minutos. Además, se aconseja no fumar en todo el recinto.

Durante estos días se realizarán dos desinfecciones diarias, una por la mañana y otra por la tarde.

Dispositivo especial de seguridad

A lo largo de estos tres días, el estacionamiento estará prohibido en las calles Dos de Mayo y Avenida Pedro Sanz Vázquez, si bien en estas vías y en las aledañas próximas al cementerio, se dispone de zonas amplias de aparcamiento en superficie.

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

La entrada al recinto desde la Calle Dos de Mayo ha quedado cerrada al tráfico y se ha dejado la circulación de vehículos regulada en un solo sentido en el tramo comprendido entre la salida del estacionamiento junto al IES Brianda de Mendoza y el corte efectuado.

Igualmente, el carril derecho sentido ascendente de la Calle Dos de Mayo ha quedado protegido con conos, habilitándose una zona de seguridad para los clientes de los puestos de venta de flores. El carril izquierdo queda libre para la circulación de vehículos.

En cuanto al estacionamiento existente, se han reservado las plazas más próximas a la entrada al recinto a personas de movilidad reducida que lleven su tarjeta de accesibilidad.

La Calle del Río queda cortada al tráfico desde la Calle Dos de Mayo, permitiendo el estacionamiento en el lado más próximo al parque del Coquín, quedando la circulación reducida a un solo sentido.

En cuanto a la Avenida Pedro Sanz Vázquez, se permite el estacionamiento en la zona más próxima al Zoo municipal para personas con movilidad reducida y vehículos ocupados por personas de edad avanzada que puedan acceder al recinto lo más cerca posible, así como para la zona de espera de clientes del puesto floral, no permitiendo en ésta el acceso de vehículos.