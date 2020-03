Las gentes de la comarca de la Campiña andas revueltas, indignadas y preocupadas ante la posible instalación de un macrovertedero, que, aunque radicado en el término municipal de Guadalajara, provocaría, según mantienen sus alcaldes, consecuencias negativas para sus municipios. De hecho, los ayuntamientos de Yunquera de Henares, Fontanar, Málaga del Fresno y Cabanillas del Campo han mostrado su oposición frontal a la construcción de este proyecto, promovido por CESPA.

El alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, ha advertido de que el vertedero "puede acabar con la prosperidad y todos los proyectos de futuro que tenemos para nuestros municipios" y ha subrayado que "sabemos que plantas como ésta tienen que existir, pero también entendemos que hay muchos huecos a lo largo y ancho de Castilla-La mancha donde pueden poner una planta de este calado que no afecte tan intensamente a los municipios".

Para luchar contra este proyecto, que se encuentra en fase de alegaciones, el primer edil yunquerano ha adelantado que los consistorios afectados "hemos estructurado nuestra defensa en tres patas; la primera, la jurídica, la segunda, la social, ya estamos intentando conformar una Plataforma y, la tercera, la política, a través de la cual hemos iniciado trámites para intentar que, mediante el diálogo, las administraciones competentes den un frenazo absoluto a este proyecto".

En ese empeño también trabajan desde Ecologistas en Acción Guadalajara. Su portavoz, Alberto Mayor, ha explicado que "ahora mismo nos encontramos en un período en el que la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla la Mancha tiene que dar respuesta a las alegaciones que se han estado enviando desde noviembre de 2018 al proyecto que se presentó por el promotor" y ha considerado imprescindible "la movilización que se está desatando por la zona, porque se trata de un vertedero muy grande, al que van a llegar residuos, no sólo de Guadalajara, sino también de Madrid y Ciudad Real también".

De hecho, según ha calculado Mayor, "éste, que sería el cuarto macrovertedero a lo grande en la región, recibiría 60.000 toneladas de residuos al año". Una cantidad que "sobrepasaría con creces las cantidades que se habían previsto en el Plan de Gestión de Residuos Industriales de Castilla la Mancha y no podemos estar, por un lado, dando bombo y platillo a la Ley de Economía Circular y, por otro, no contar con una tasa o impuesto que, por lo menos, paralice la llegada de residuos de otras Comunidades Autónomas y que no se pongan medidas para la reducción de los residuos".

Además, el portavoz ecologista ha puesto en duda que todos los residuos recibidos por la planta guadalajareña vayan a ser siempre "industriales no peligrosos", tal y como reza el título del proyecto presentado por la empresa promotora, ya que "la falta de control por parte de la Administración y el hecho de que quien se hace autocontrol sea la empresa gestora de residuos hace que, en muchas ocasiones, entren todo tipo de residuos e incluso entre los escombros pueden ir materiales como el amianto mezclado, y no se puede detectar a simple vista".

Respecto a la fauna que se vería afectada, Mayor ha puesto el foco sobre el Águila Imperial, cuyo plan de recuperación, al ser especie en peligro de extinción, "podría ser el argumento principal y de peso que hiciera echar para atrás este proyecto", porque, tal y como ha recordado "cuando se empezó a hablar de este proyecto, aproximadamente en 2009, existía la proximidad de nidos de águila imperial ibérica, a unos 5 kilómetros de distancia, pero han pasado muchos años y ahora mismo se encuentran a un kilómetro escaso, así que su plan de recuperación, por ser especie en peligro de extinción, debe velar sobre todo por su habitat".

Con respecto a la posible contaminación de acuíferos, Alberto Mayor, ha criticado que "el proyecto para nada tuvo en consideración la proximidad del manantial del que bebe el municipio de Málaga del Fresno, y de hecho no se nombra". Además, ha alertado de que "aunque las medidas de contención de posibles lixiviados, que son los líquidos más peligrosos de este tipo de plantas, están aseguradas con balsas y con determinados aislantes, sí que es cierto que va a estar en un barranco, en una vertiente que va directamente al río Henares, y quién nos asegura que una tromba muy grande en ese punto no haga rebosar esas balsas o que restos peligrosos al final acaben por las corrientes hidrológicas en el Henares".