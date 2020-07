El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha una campaña de concienciación y control frente al Covid en la capital y barrios anexionados, con el objetivo de proteger la salud de la población ante la amenaza de posibles rebrotes.

La iniciativa, que arranca hoy y se prolonga durante todo julio, se despliega en dos líneas. La primera pretende concienciar, no de forma casual, a los jóvenes y cuenta con la colaboración de cerca de 50 voluntarios de Protección Civil.

La concejala de Seguridad del consistorio capitalino, Pilar Sánchez, ha explicado que "a diario, durante estos 15 días, desde las siete de la tarde hasta las doce de la noche, voluntarios y voluntarias de Protección Civil se acercarán principalmente a los parques, pistas deportivas al aire libre, terrazas y bares para informar a los jóvenes de la importancia de utilizar la mascarilla, de guardar la distancia de seguridad y de no reunirse en grupos mayores de los permitidos -hasta 25 personas, máximo".

Los mensajes de concienciación se transmitirán también a través de las redes sociales de Protección Civil y del Ayuntamiento.

Por otra parte, la segunda línea de la campaña corre a cargo de la Policía Local, que intensificará sus labores de vigilancia y control para detectar comportamientos que pongan en riesgo la salud pública, especialmente la práctica del botellón.

Y es que, tal y como ha apuntado Sánchez, "en el último mes y medio, de cerca de un centenar de denuncias, concretamente 45, están relacionadas con la práctica del botellón, por eso queremos hacer hincapié en esta circunstancia, y no sólo porque esté prohibido sin más sino porque se está comprobando que son caldos de cultivo para futuros rebrotes".

Del resto de las denuncias interpuestas por los agentes locales, 10 se deben a quebrantar la distancia de seguridad y 8 a no llevar puesta la mascarilla.

En este sentido, la edil de Seguridad ha asegurado que, ante los incumplimientos, se aplicarán las sanciones pertinentes y ha apelado a la responsabilidad ciudadana para cumplir estrictamente las normas sanitarias, "porque el virus sigue ahí".

Y por si la protección de la salud no resulta suficiente, no está de más recordar que las sanciones por hacer botellón oscilan entre 750 y 1.500 euros; y la multa por no llevar mascarilla llega hasta los 100 euros.