El Ayuntamiento de Guadalajara ya cobró 450.000 euros por el vertedero que tiene en jaque a los vecinos de varias localidades campiñeras, como Yunquera de Henares, Málaga del Fresno y Fontanar, a tenor de un acuerdo de colaboración firmado en 2009 por el entonces alcalde, Antonio Román, con la empresa CESPA.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, tiene como objetivo la puesta en marcha de centros de tratamientos de residuos de construcción y demolición, RCDs, y no peligrosos, RNPs, de origen industrial que, según se recoge en el documento, son valorados positivamente por el consistorio capitalino, tanto por los ingresos que reportaría directamente e indirectamente sino también por formar parte de las políticas que impulsan "un modelo económico encaminado a lograr un desarrollo sostenible".

El secretario general del PSOE en Guadalajara y presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, ha culpado al anterior gobierno municipal de Guadalajara de la posible instalación del macrovertedero, señalando que "cuando esto dependía de decisiones políticas hubo quien las impulsó, el Gobierno municipal del PP, y ahora que no depende de decisiones políticas sino de técnicas se crea una plataforma para presionar a quien no puede hacer nada" y ha tachado de incoherentes a "algunos alcaldes que, en el año 2018, pudieron hacer alegaciones en el momento de la política y ahora, en 2019 ó en 2020, cuando no es el momento de la política montan plataformas".

Nueva Alcarria

En el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Guadalajara y CESPA, que se refiere a la misma parcela en la que actualmente se pretende instalar el macrovertedero, la empresa ya manifestó su voluntad de concretar un mecanismo económico que compensara a la capital y, por su parte, el consistorio se comprometía a impulsar la tramitación del correspondiente permiso administrativo y a apoyarlo ante las correspondientes administraciones.

Además, se recogía el compromiso del Ayuntamiento a conceder las licencias de su competencia, una vez obtenidos todos los informes y autorizaciones exigibles, así como acreditado el cumplimiento de la normativa aplicable.

COPE Guadalajara

Para el próximo domingo 22 de marzo, hay convocada una manifestación contra el proyecto de vertedero en Guadalajara, apoyada, no sólo por los tres municipios que forman parte de la "Plataforma de Afectados por la Planta de Residuos", como son Yunquera de Henares, Fontanar y Málaga del Fresno, sino por otras localidades del entorno como Cabanillas del Campo, Malaguilla, Tórtola de Henares y Torre del Burgo, entre otras.