Los daños ocasionados por la borrasca "Filomena" en Guadalajara capital se cifran en casi 2 millones de euros, concretamente 1.967.669,61 €, según figura en el informe elaborado inicialmente por los técnicos municipales.

Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, Alberto Rojo, que ha apuntado que "de esos dos millones, aproximadamente medio millón corresponde al coste del operativo, y el millón casi y medio restante, a los efectos del temporal propiamente dichos”, añadiendo que se trata de "una valoración inicial porque puede haber daños ocultos dentro de la nieve que desde luego habrá que valorar".

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

Después de que ayer martes se declarase la zona afectada gravemente por la emergencia de Protección Civil, lo que antiguamente se conocía como zona catastrófica, el Ayuntamiento de la capital ha remitido al Gobierno de España una valoración técnica de los daños y el coste que el temporal "Filomena" han ocasionado a la ciudad.

En el desglose económico enviado, se señala el coste de la mano de obra para atender la urgencia, la maquinaria empleada, el impacto sobre los servicios públicos, los daños en instalaciones municipales, en mobiliario infantil, colegios, alumbrado o distintos elementos y mobiliario de la vía pública.

Según Rojo, "los efectos del temporal han sido y están siendo realmente duros", ya que -ha añadido- "ha devastado algunas zonas de nuestra ciudad", en espacios verdes como la Finca de Castillejos, el zoo municipal o los parques y zonas ajardinadas de la capital.

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

En cuanto a la masa arbórea de Guadalajara, el primer edil ha señalado que "actualmente tenemos contabilizada una pérdida de 285 árboles, que bien han caído o bien hay que talar por su peligro latente, que ahora mismo están diagnosticados y balizados", a los que hay que añadirotros 2.650 afectados aproximadamente.

Aun con todo, ha lamentado que "hay muchos árboles que tenían una edad y un tamaño tales que van a ser imposibles de recuperar". De hecho, tal y como ha calculado, "la estimación para repoblar estos árboles en sus condiciones simiilares, es decir, de edad o de tamaño costaría nada más y menos que 41.000.000 de euros". Motivo por el cual, "el Ayuntamiento deberá en muchos casos repoblar con especies jóvenes y la ciudad tardará varios años en ver muchas plazas, parques o zonas ajardinadas con grandes árboles como contábamos”, ha avanzado el primer edil, que ha cifrado en 200.000 euros la inversión en plantaciones.



El CECOPAL se mantiene activo para "Cayetano"

El CECOPAL, Centro de Coordinación Municipal de Emergencias, se mantendrá activo durante el paso de la borrasca Gaetán, que podrá originar lluvias intensas e incluso generar episodios de acumulación de agua en algunos puntos de Guadalajara por la presencia de la nieve, según ha anunciado Alberto Rojo, que ha explicado que, de hecho, el consistorio ya lleva varios días limpiando nieve y otros restos del temporal en alcantarillas e imbornales, así como despejando de cualquier elemento que obstaculice el flujo de las aguas pluviales en las zonas más sensibles de la ciudad, así como en los barrancos y cauces.

En cualquier caso, Rojo ha señalado que, para actuar contra posibles inundaciones, existe un dispositivo dotado con hasta 17 bombas de achique, medios externos, medios acuáticos para la evacuación de personas, si fuera necesario, y maquinaria pesada para actuar en el río Henares,donde, tal y como ha recordado,durante ayer martes se ha limpiado toda la ribera de árboles caídos por la nieve. Finalmente, ha expresado su deseo de que "la lluvia no sea mala y nos ayude simplemente a que la nieve desaparezca pronto”.

COPE Guadalajara

Oposición "inútil" y "sin empatía" en situaciones excepcionales

En relación a las críticas vertidas por el Partido Popular, el alcalde de la capital ha subrayado que "en un año y medio se ha convertido en una oposición inútil, porque no construye nada, no propone nada, no se acerca ni tiene empatía con situaciones excepcionales que estamos viviendo en nuestra ciudad y en gran parte de este país o del mundo, como son la pandemia o concretamente al temporal histórico que hemos sufrido en los últimos días".

En este sentido, ha recriminado al portavoz del principal partido de la oposición que “no haya llamado aún al alcalde para ponerse a disposición de la ciudad ante un temporal histórico”, asegurando, que "de haber estado en otras circunstancias, si no hubiera sido el alcalde de la ciudad, me habría puesto a disposición del alcalde o de la alcaldesa para hacer frente a este temporal que todo el mundo avecinaba, y miente quien diga que no había previsión".

En este sentido, Rojo ha concluido recordando que "este Ayuntamiento el día 6 de enero, Día de Reyes, activaba el CECOPAL".