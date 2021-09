El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha encargado hace unas semanas a una empresa de detectives una investigación de carácter discreto con el fin de tratar de localizar a aquellas personas que, de forma reiterada, vienen arrojando basura y todo tipo de residuos a las calles de los Polígonos industriales 1 y 2 de la localidad. También han sido objeto de la investigación aquellas empresas y mercantiles asentadas en estas mismas zonas, que no realizan adecuadamente la gestión de sus residuos y tiran embalajes y otras basuras a estas mismas vías públicas.

Según el alcalde, José García Salinas, durante los diez días que ha durado el trabajo de campo llevado a cabo por la citada empresa especializada, se han registrado casi un centenar de infracciones, más del 85% cometidas por empresas, y el resto por particulares.

La decisión de iniciar esta investigación privada fue tomada un tiempo después de que el primer edil cabanillero remitiera una carta a todas las empresas ubicadas en estos polígonos en la que solicitaba su colaboración para atajar lo que constituye "un problema endémico e histórico del municipio". En el lapso de tiempo durante el que se ha desarrollado el trabajo de campo se ha detectado que casi 40 de estas empresas, lejos de colaborar, han seguido depositando sus residuos industriales en la vía pública, algunas reiteradamente.

De hecho, para García Salinas ha resultado "muy llamativo" que la gran mayoría de empresas infractoras "son empresas asentadas en el propio polígono", siendo lo más paradójico que "un pequeño grupo muy reducido, que además son los más reincidentes, es decir algunos de ellos, en 10 días que ha durado la investigación, han sido cazados en 8 ocasiones, son curiosamente los que más se quejan de la suciedad del polígono".

Tras la detección y documentación de esas infracciones "tanto a la Ordenanza Municipal como a la Ley de Residuos de Castilla-La Mancha", ahora lo que toca es, tal como ha adelantado, "calificar todos y cada uno de los hechos y, por supuesto, proceder a aplicar todo el peso de la ley y de las ordenanzas municipales".

En este sentido, el alcalde de Cabanillas de Campo ha recordado que las Ordenanzas Municipales de la localidad reflejan que las empresas pueden utilizar los contenedores del Polígono para deshacerse de residuos ordinarios de tipo doméstico y residuos sólidos urbanos no peligrosos, tales como restos procedentes de la limpieza de los locales, desperdicios de alimentación y similiares, pero que todas ellas están obligadas a realizar una adecuada gestión de residuos industriales, "incluidos los residuos comerciales no peligrosos, los cuales no se pueden arrojar a los contenedores ni a la calle".