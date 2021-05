Antonio Pérez Henares, "Chani": "Los españoles somos menos libres que lo éramos en los años 80 ó 90"

El periodista y escritor guadalajareño, Antonio Pérez Henares, "Chani", estará este domingo con su último libro, titulado "Tiempo de Hormigas", en la Feria del Libro de Guadalajara, que se celebra del 13 al 16 de mayo en el Parque de la Concordia de la capital.

Pero antes, el también columnista en numerosos medios de prensa escrita y, hasta el inicio de la pandemia, tertuliano televisivo, ha pasado por Mediodía COPE Guadalajara para charlar sobre este nuevo volumen, en el que aborda asuntos de máxima actualidad y, según apunta él mismo, "de vital importancia", con el objetivo de abrir debate entre la ciudadanía, a través de "un examen atento, profundo y sincero".

Dividido en cinco partes, "Tiempo de Hormigas" arranca con la reivindicación de la rica historia de España, con sus luces y sombras.

Para Pérez Henares, es necesario conocer el pasado y no olvidarlo para evitar caer en los mismos errores en el futuro, pero "hay que conocerlo sin manipulación". Con este objetivo, recala en ciertos episodios de la historia de nuestro país que han suscitado polémicas, desde el Cid, del que apunta que "no fue un facha aunque el Franquismo lo enalteciera", hasta la Ley de Memoria Histórica.

Y es que, tal y como aclara Chani, "asesinos y asesinados hubo en todos los sitios; canallas, en los dos lados, porque víctimas y verdugos hubo también en ambos sitios, pero se pasó página hacia el futuro y ahora, lo que no se puede es plantear que unos son los buenos y otros son los malos, porque eso es volver a un maniqueísmo, a una falacia y a un enfrentamiento entre los españoles".

Un clima de enfrentamiento del que responsabiliza sin tibiezas al ex presidente de España, "José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el que abrió la espita del odio con una ley que no es de Memoria Histórica, sino de Mentira Histórica".

No es de extrañar, por tanto, que, a la luz del mismo enfoque, el que comenzó a ejercer el periodismo alos 18 años en el Diario Pueblo analice la situación actual de su oficio y los efectos sobre él de algunos cambios como la pérdida de hegemonía del papel por la proliferación del formato digital o la irrupción en los medios de los que denomina "militantes periodistas", que no sirven a la verdad sino a la revolución y son "fabricados" en las universidades.

De hecho, este periodista vocacional sin pelos en la lengua ha lamentado que actualmente "en vez de Periodismo, cada vez hay más, sobre todo en los medios televisivos, lo que se llamaba la agitprop, que es agitación, prensa y propaganda, equivalente, tanto en el mundo estalinista como en el nazi, a cambiar la información por propaganda y la opinión por agitación, y eso se hace sistemáticamente".

Con respecto, más concretamente, a las tertulias televisivas de cuyo reparto ha formado parte importante durante muchos años, "Chani" ha criticado que "son de un sectario tan tremendo, de un atrincheramiento tan total, que la opinión libre, transversal o independiente casi no tiene sitio".

Y donde no hay sitio para la opinión en libertad, tampoco para quien se ha caracterizado a lo largo de su carrera profesional por expresar sus ideas con franqueza y sin rodeos. Así que, al inicio de la pandemia de la COVID-19, Antonio Pérez Henares decidió abandonar, "por coherencia y dignidad", los platós de televisión, porque, entre otras cosas, "no estaba dispuesto a participar en la ceremonia de ocultación de la muerte y del dolor que adoptaron muchos medios y algunos con verdadera obscenidad".

Fue entonces cuando el también novelista de la Prehistoria decidió retirarse a su particular "caverna", "a mi cabaña en Guadalajara, donde espero volver en cualquier momento porque estoy muy a gusto, y escribir", ha añadido.

Y eso es lo que ha hecho, escribir este nuevo libro, "Tiempo de Hormigas", en el que llega a afirmar sin paliativos, y suponemos que no con poca nostalgia, que "los españoles somos menos libres que lo éramos en los años 80 ó 90",denunciando que "hoy hay temas de los que no podemos hablar; hoy se nos impone una dictadura que, no por cursi, deja de ser más o tan opresiva, donde hasta nuestro lenguaje es, a veces, hasta violado".

En relación al uso del lenguaje denominado "inclusivo", el periodista de Bujalaro ha respondido, en tono de sarcasmo reivindicativo, que él habla "en castellano, en español" y no ha dudado en poner en valor la lucha real por la igualdad entre ambos sexos garantizando que pertenece "a una generación que cree que el movimiento feminista ha sido una de las cosas más transcendentales de la historia de la Humanidad en los últimos 8.000 años".

Sin embargo, Pérez Henares ha advertido de que el verdadero feminismo es "igualdad ylo que ahora se intenta hacer pasar como feminismo es una especie de ya no se sabe qué, donde se confunde género con sexo, donde se confunden todos los elementos, y, sobre todo, donde se preconiza la discriminación, y si hay una discriminación positiva, se produce una discriminación negativa por el otro lado".

"Actualmente se mira al hombre, al varón, como un criminal en potencia, y eso es atroz, porque no puede haber discriminación por razón de sexo, y punto", ha subrayado.

Pero lo que ha querido dejar claro Chani es que criticar esta suerte de "hembrismo" actual "no significa que no haya que estar con toda la firmeza y mayor empeño en la lucha contra lo que es el machismo, la violencia y el terrorismo machista", matizando que esa lucha no se puede confundir "con considerar delito el decirle a una señora guapa, o, por ejemplo, que una cosa es un predador sexual y otra cosa es hundir el prestigio, la vida y la carrera de un hombre, porque alguien dijo que un día tuvo un comportamiento inapropiado, pero no se le acusa de nada, ni hay juicio, y, sin embargo, se le destroza vivo".

Para Pérez Henares, estamos, sin duda, en una época en la que los "ismos" han fagocitado a la persona. En este sentido, ha asegurado que "estamos oprimidos por lo que es un pensamiento único en todos los sitios, porque lo que va por delante es el ismo, antes de lo esencial, que es ser una persona con unos derechos y unos valores".

Es más, la pertenencia o adhesión a un ismo u otro es lo que determina, según ha explicado, que alguien sea merecedor de tener derechos, ya que "esos derechos y esos valores se me dan en base a si soy de los ismos buenos o se me priva de ellos si soy de los istas malos".

Y de entre esos "ismos", el escritor de Bujalaro no ha tenido reparos en opinar sobre "animalismo" y "ecologismo", definiéndose como "cazador, porque soy ecologista, y si el Homo es hoy Sapiens es porque fue cazador". Por eso, lo que no puede soportar Antonio Pérez Henares "es que la gente crea que la ecología es Walt Disney y que los lobos son amigos de los corzos, o que el león es amigo del jabalí Pumba; pues no, porque se lo come".

Y es que, tal y como ha remarcado, "negar la condición natural es una aberración que nos lleva a que salgan unas trastornadas diciendo que los gallos violan a las gallinas; eso no es ecologismo, eso es un disparate y precisamente hace un daño enorme al movimiento ecologista, que es esencial e importante mantenerlo porque nos jugamos la Tierra, y yo me siento un hijo de la Tierra y lo que quiero es intentar preservarla y, si puede ser, mejorarla".

En definitiva, en "Tiempo de Hormigas", además de una declaración de principios o la expresión de una decepción mezclada con mucha rabia y enfado, incluso una advertencia social, hay, tal y como ha señalado su autor, "una apelación a la esperanza y a plantear lo que para mí ha sido lo más esencial y más importante y mejor de la Historia de España, que es la reconciliación entre los españoles, no como algo que deba de pisotearse, como se está haciendo, sino como algo que debe ser esparcido como elemento de futuro entre los jóvenes".

Cabe destacar que Antonio Pérez Henares es también autor de otras obras, como las novelas "La Tierra de Álvar Fáñez", "El Rey Pequeño", "La canción del bisonte" y "Cabeza de Vaca", así como de la tetralogía "Prehistórica", compuesta por "Nublares", "El Hijo de la Garza", "El último cazador" y "La mirada del lobo".