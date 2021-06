Tras conocer los nombres de Ana González, ex-senadora y concejal del PP en el Ayuntamiento de Brihuega y de Jaime Carnicero, actual portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital, el pasado jueves 10 de junio, se completaba la terna de aspirantes a ocupar la presidencia del Partido Popular en Guadalajara con Lucas Castillo, que presentaba su precandidatura con 544 avales.

Un número de apoyos que el actual alcalde de Yunquera de Henares ha valorado muy positivamente, ya que "somos una provincia pequeña y, aunque sí que es cierto que tenemos muchos más afiliados que otros partidos políticos, estos 544 avales es algo que hay que tener en cuenta, y más habiendo tres candidaturas".

VÍDEO: https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/guadalajara-provincia/guadalajara/videos/ctv-f48-lucas-castillo-20210616_1496548

Castillo, que se ha mostrado "muy orgulloso y reconfortado porque me han demostrado mucho cariño durante esos días y ahora, que ya estamos en campaña, muchísimo más", ha avanzado en nuestro programa "Herrera en COPE Guadalajara" las líneas centrales de la candidatura que encabeza. Un proyecto que, en su opinión, "debe ajustarse a la realidad de la provincia, para que los guadalajareños lo sientan como suyo, porque realmente este proyecto esté pensando en sus anhelos, en sus develos, en todo aquello a lo que puedan tener temor; en definitiva, que sea un proyecto de futuro para Guadalajara".

Para el tercer candidato a la presidencia del PP provincial es fundamental conseguir el regreso de los hijos pródigos de su formación, o lo que es lo mismo, "ensanchar las bases de nuestro partido; que todos aquellos que un día confiaron en el Partido Popular y ahora están mirando otras opciones se vuelvan a plantear la opción de volver a su casa".

Un objetivoque, tal y como ha señalado Lucas Castillo, sólo se puede conseguir "pisando la calle, que es la única forma de saber las realidades que existen en nuestra provincia porque a cuanta más gente escuchemos, más completo va a ser ese proyecto".

Con respecto a la intención de renovación de su partido, Lucas Castillo ha planteado "contar con personas que llevan años al frente de sus ayuntamientos, con gente que tenemos como afiliados de base que tienen una gran experiencia vital y profesional que puedan aportar a la sociedad; es decir, de lo que se trata es de dar oportunidades a toda esa gente para que pueda sumar y aportar su granito de arena a este proyecto".

Al mismo tiempo, el tercer candidato a liderar el PP en la provincia de Guadalajara se ha referido a su formación como "la única opción que tenemos para que vuelva la unidad y la moderación a este país".

En este sentido, ha instado a "hacer una reflexión de lo que ha ocurrido en la última década, porque la política, en vez de dar estabilidad, está generando inestabilidad, ha crispado a la sociedad, y el Partido Popular debe de estar en la vuelta a esos valores del año 78, a esos Pactos de Estado, a ese respeto por el diferente, pero lógicamente defendiendo nuestros valores".

Finalmente, en relación a la compatibilidad de su potencial cargo como presidente del Partido Popular en Guadalajara con la alcaldía de Yunquera de Henares que ostenta desde hace dos años, Lucas Castillo ha garantizado que tiene "muy claro que mi prioridad es con Yunquera", pero que, en todo caso,"a lo largo de todos estos años en los que he militado en el PP, he tenido responsabilidades, con mayor o menor peso, evolucionando creo que a más, y siempre he cumplido con mi trabajo, tanto con el Ayuntamiento como con el Partido".

Por eso, el primer edil yunquerano ha expresado su gran ilusión en la creación de "un gran equipo a partir del día 10 de julio, en el que confíe, que sepa que va a aportar, que va a trabajar", añadiendo que "esto no es cuestión de personalismos", ya que si algo ha querido dejar claroLucas Castillo es que "todo el mundo tiene un principio y un final; nadie es indispensable en el Partido Popular".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Como es un partido con ese gran capital humano, estoy seguro de que el equipo que va a salir a partir del 10 de julio va a hacer que entre todos podamos llegar a esos objetivos que nos hemos marcado", ha concluido.