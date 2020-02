Hoy, 3 de febrero, se abre el plazo de presentación de solicitud de plaza escolar para el próximo curso 2020-2021. Un proceso de admisión de alumnado en centros docentes, tanto públicos como privados concertados de ámbito no universitario, que convoca anualmente la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

El delegado de esta competencia en la provincia de Guadalajara, Ángel Fernández Montes, ha explicado que el período se abre "para enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, con 2 plazos, el plazo de admisión ordinario que comienza hoy y se prolonga hasta el 28 de febrero y el plazo de admisión extraordinario, que será a partir del día 24 de junio". Además, como novedad con respecto al curso pasado, ha adelantado que "desde el 1 de marzo hasta el 23, es decir entre ambos procesos, no habrá posibilidad de registro de solicitudes".

COPE Guadalajara

En cuanto a la zonificación, el Delegado de Educación en Guadalajara ha anunciado que "no hay cambios ni en la ciudad de Guadalajara ni en Azuqueca de Henares", por lo que, en el caso de la capital, se mantienen "2 zonas tanto para Infantil y Primaria como para Bachillerato", mientras que, en el caso de Azuqueca, "hay sólo dos zonas para Infantil y Primaria y una única zona para Secundaria". Además, como novedades ha apuntado que "en el caso del aula de Taracena y del aula de Iriépal, se les asigna como centro el IES Brianda de Mendoza, y parte del alumnado de La Arboleda de Píoz irá al IES de Mondéjar".

Con respecto a la polémica fusión entre 2 centros educativos de Torrejón del Rey, Fernández Montes ha explicado que "la decisión de llevar a cabo la fusión de 2 colegios, el Señorío de Muriel y el Virgen de las Candelas, en un único centro, que es el CEIP número 4 de Torrejón del Rey, ha llegado como consecuencia de un estudio pormenorizado, tanto de las infraestructuras como de la evolución de la población escolar en una serie de años, y, por otro lado, también se ha hecho un estudio pare ver si tenía repercusiones sobre las plantillas de profesores".

Finalmente, el Delegado de Educación en Guadalajara ha advertido de que, hasta que no se complete el período de admisión, no podrá asegurar que no haya cierres o aperturas de escuelas rurales, pero sí ha garantizado que las escuelas que contaban con 4 alumnos, si pierden uno, seguirán abiertas. Aun con todo, según Fernández Montes, habrá que contar con la opinión de los padres que, en aras de una mayor socialización de sus hijos, decidan llevarlos a otros centros de la zona de influencia con mayor alumnado.

En cualquier caso, en el proceso de admisión recién abierto tienen que participar todos los alumnos que se incorporen por primera vez al sistema educativo en un centro docente de Castilla La Mancha, público o concertado, que vayan a iniciar una nueva etapa de estudios en un centro distinto al actual, o bien, que deseen cambiar de centro.