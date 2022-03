Un policía local de Guadalajara ha partido esta mañana hacia Ucrania para llevar material y traer refugiados

A las 7:00 horas de esta mañana, han partido desde la ciudad de Guadalajara tres furgonetas cargadas de material necesario para la población ucraniana, víctima de la guerra provocada por la imparable y cruenta invasión del Ejército ruso desde la madrugada del pasado 24 de febrero.

En este décimo-noveno día de conflicto, esta flota particular ha iniciado su periplo por carretera con el objetivo de cubrir los aproximadamente 6.400 kilómetros que distan, entre ida y vuelta, desde la capital alcarreña hasta la localidad polaca situada a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, donde se encuentran miles de refugiados ucranianos, fundamentalmente mujeres y niños, que han tenido que huir de sus casas con toda su vida en una pequeña maleta. Más de una decena de ellos podrán subirse a bordo de las furgonetas guadalajareñas para ser traídos a nuestro país, concretamente a Madrid.

Uno de los conductores de estos vehículos que han puesto hoy rumbo a Ucrania es Juan Sola Perucha, un policía local de Guadalajara que nos ha explicado en Herrera en COPE Guadalajara que se vio implicado en esta aventura solidaria porque "un amigo de Madrid necesitaba un acompañante para dirigirnos a un pueblo de Polonia, a 5 kilómetros de la frontera con Ucrania para llevar material y luego traernos a refugiados ucranianos".

Sola, que no se lo pensó dos veces, es uno de los seis conductores que se van a ir turnando al volante de las tres furgonetas que, a la vuelta, irán ocupadas también por "entre 13 y 15 personas refugiadas como máximo", cuyo destino final es la capital de España, donde la asociación con la que colaboran estos "transportistas generoros" les espera.

"En Madrid, la asociación nos va a recoger, va a acoger a estas personas y son ellos los que se van a encargar, como primer paso, de dar vivienda a estas personas y, más adelante, de procurarles acceso al empleo, a la educación o a la sanidad", ha adelantado el policía alcarreño, explicando que la ayuda particular es en este caso muy necesaria porque las ONGs en el terreno no dan abasto para dar respuesta a "una catástrofe humanitaria como nunca la hemos conocido ninguno de nosotros; de hecho, dicen que desde la Segunda Guerra Mundial no se había conocido nada igual, y lo que aún nos espera por ver, ya que, por desgracia, esto no ha tocado fondo y va a ir a peor".

Por eso, Juan Sola no ha dudado en apelar a la "concienciación de toda la sociedad española sobre este conflicto", subrayando que "nuestra obligación moral es ayudar a esta pobre gente".

En cuanto al material con el que van cargados de ida, Sola ha apuntado que se trata de "material sanitario, algún tipo de medicamento básico, leche en polvo, algo de comida y pañales", advirtiendo de que "ya no necesitan ropa, porque están desbordados; la Embajada ucraniana en Madrid está colapsada, al igual que en Polonia para entregar material y parece ser que no necesitan ropa".

Pero esta misión solidaria con el pueblo ucraniano no habría sido posible sin la generosidad de familiares y amigos de nuestro protagonista, que ha expresado su máximo agradecimiento "a la colaboración, tanto de mis compañeros como de mi familia y mis amigos, que generosamente me han dado dinero para afrontar los gastos". Además, tal como ha asegurado, "todo" el dinero que pueda sobrar tras cubrir el coste del viaje, "irá destinado íntegramente a ayudar a estas familias".