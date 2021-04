Un gol de Ortuño hace soñar al Albacete Balompié

Hoy en “Deportes COPE Castilla-La Mancha” te contamos que un tanto de Ortuño en el minuto 82 acabó con la resistencia del Mirandés (1-0) y, además, permite al Albacete Balompié seguir creyendo en la permanencia en Segunda división, aunque todavía es colista y está a seis puntos de la zona que garantiza continuar en la división de Plata del fútbol español.



De una manera muy impetuosa se presentó el cuadro blanco en los primeros diez minutos, intentando arrinconar en su campo a un rival que se defendía con mucho orden para buscar con acciones verticales a sus veloces hombres de banda.



La primera gran oportunidad la tuvo el cuadro burgalés en un contragolpe en el que se sumaron cinco futbolistas rojillos al ataque y que culminó Javi Muñoz con un disparo desde la frontal del área que se marchó muy alto (min.19).



Contestó la escuadra albaceteña en una jugada elaborada por Fuster y Caballo, en el minuto 26, que el lateral zurdo aprovechó para poner un centro a media altura que Ortuño controló de primeras, para rematar seguidamente de volea, aunque el balón se estrelló contra el lateral de la red de Lizoain.



No hubo nada más destacable en una primera mitad de un bajo nivel en la que resaltaron más las pérdidas de balón y los errores en el último pase entre dos conjuntos que no quisieron arriesgar en demasía.



Un tímido tiro de Silvestre a los dos minutos de regresar del descanso fue la tarjeta de presentación del Albacete en los albores del segundo acto, en el que necesitaba ofrecer más argumentos para vencer a un Mirandés al que le servía más el empate.



Moha Ezzarfani y Cristo gozaron de sendas ocasiones en los minutos 49 y 50 en una muestra del paso adelante del conjunto rojillo que abortó el meta Tomeu Nadal.



Los futbolistas blancos también rondaron el primer gol en un saque de esquina rematado por sus dos centrales. Gorosito prolongó con la testa al segundo palo, donde Boyomo se adelantó por sorpresa a Lizoain y no marcó porque el balón se marchó pocos centímetros por encima del larguero (minuto 54).



El enfrentamiento se enfrió, aunque se veía a un equipo local que acumulaba posesiones largas infructuosas, hasta que Álvaro Jiménez firmó un centro medido al segundo palo que Ortuño remató, de cabeza, al fondo de las mallas (minuto 82) para decidir el choque.



El Mirandés trató de aucmular más hombres en campo contrario y arriesgar con sus laterales, más ofensivos todavía, aunque su intención quedó una y otra vez abortada por el Albacete.



La victoria frena la racha derrotista de un conjunto blanco que había enlazado cuatro partidos sin puntuar y le permite mantenerse a seis puntos de la zona de permanencia, mientras que deja al cuadro castellano-leonés a nueve de los puestos de promoción, con un encuentro pendiente por disputar.