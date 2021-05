Fernando Alarza: "Salgo a ganar, estoy fuerte; y en los Juegos lo estaré aún muy más"

En la edición de este miércoles de “Deportes COPE Castilla-La Mancha” te contamos que Fernando Alarza, bronce mundial en 2016 y subcampeón de Europa en 2018, que liderará el equipo español que disputará la primera prueba del Mundial de triatlón, el sábado en Yokohama, declaró a EFE desde Japón que saldrá "a ganar", que llega "fuerte" a esa cita y que llegará "más fuerte aún a los Juegos de Tokio", dentro de dos meses y medio.

"Si consigo bajarme a correr en el primer grupo, tengo muchas opciones de ganar la carrera o de coger una medalla. Pero el objetivo es ganar; creo que estoy para ganarla", afirmó este miércoles, en conversación telefónica con Efe desde Yokohama, Alarza, que comentó asimismo, en las condiciones marcadas por la pandemia del covid-19, la dureza del viaje y de las primeras horas en el país que albergará los próximos Juegos de verano.

"Viajar a cualquier parte del mundo es una locura ahora mismo, pero lo es más aún a Japón", comentó. "Pero al fin ya estamos aquí. Después de un montón de procesos, de pruebas y de protocolos que tenemos que seguir a diario", añadió Alarza, nacido hace 30 años en Talavera de la Reina.

"Para poder venir a Japón, cualquier persona 'normal' tiene que pasar un test negativo de PCR; otro test de PCR o de antígenos en el aeropuerto; y, una vez aquí, debería pasar una cuarentena de quince días en la habitación del hotel", declaró el campeón español, que en Tokio será olímpico por segunda vez, después de haberlo sido en Rio de Janeiro (Brasil) hace cinco años.

"Pero con nosotros las normas son algo diferentes. Aunque estamos en 'grupos burbuja' y es un poco locura, pero a la vez da tranquilidad, porque está todo muy controlado", explicó a Efe este miércoles desde Japón Alarza, que perfiló el grueso de su pretemporada en la estación de Sierra Nevada (Granada).

"Creo que lo están haciendo a modo de ensayo para los Juegos; y lo están haciendo bastante bien. Funciona bien cómo lo están haciendo", apuntó el talaverano, que, con la ausencia de Javi Gómez Noya -único quíntuple campeón del mundo de la historia-, ni Mario Mola -triple campeón mundial- encabezará el equipo español en una prueba que afrontará con el dorsal número 2. El '1' lo llevará el francés Vincent Luis, que la pasada temporada, muy atípica, reducida y marcada por los peores momentos de la pandemia, revalidó -a una jornada- el título logrado -en varias etapas- en 2019.

"Llegamos a la primera prueba 'real' de las Series Mundiales, después de casi dos años sin competir al máximo nivel y estando a un nivel muy bueno, casi al máximo. Tanto físico como mental", comentó a Efe Alarza antes de la primera prueba del Mundial, que se disputará sobre la distancia olímpica: 1.500 metros a nado -en las aguas del puerto de Yokohama-, cuarenta kilómetros en bicicleta y diez más de carrera a pie.

"Es una carrera muy esperada por todos, a la que todos llegamos con muchísimas ganas y en la que tengo puestas muchas ganas. Porque es verdad que no sabemos cómo están nuestros rivales; pero eso es algo, que 'entre comillas', no me importa mucho, porque sé que estoy en muy buenas condiciones", afirmó.

"He hecho un muy buen bloque de entrenamientos desde el mes de octubre, que es cuando empecé a preparar la temporada 2021. Estoy bastante contento; y para los Juegos creo que voy a tener un nivel aún más alto. Pero llego muy bien a esta carrera, a la que creo que todos llegamos con muchas ganas de encontrarnos en la línea de salida", indicó a Efe Alarza desde Yokohama, donde acabó segundo la prueba mundialista disputada hace cuatro años.

"Es verdad que está siendo todo un poco extraño, porque no estamos haciendo las cosas habituales de antes de las carreras, como juntarnos para comer y reírnos todos un buen rato. Pero bueno, ha tocado así. Lo principal es que creo que vengo muy bien", manifestó el olímpico talaverano.

"Creo que va a ser una carrera que no se va a diferenciar mucho de las que tuvimos en 2019 (el último Mundial que se resolvió por etapas y que el galo Vincent Luis ganó por delante de Mola, Gómez Noya -bronce- y él, que concluyó cuarto). Estamos prácticamente los mismos triatletas y van a ser carreras muy parecidas, muy similares", declaró.

"Yo quiero estar metido en carrera desde el principio. Creo que he mejorado mi nivel de natación y espero plasmarlo el sábado", comentó desde no muy lejos de la zona olímpica Fernando Alarza.

"Quiero entrar bien colocado (a la primera transición) y si puedo meterme en la primera escapada (en bici), pues mucho mejor si estoy ahí. Y creo que, si consigo bajarme a correr en el primer grupo, tengo muchas opciones de ganar la carrera o de coger una medalla. Pero el objetivo es ganar la carrera; creo que estoy para ganarla", afirmó el campeón talaverano.

"Pero el sábado se verá cómo sale. Intentaremos darlo todo y volver con el mejor nivel posible", declaró Fernando Alarza.