Viña Albali Valdepeñas y Yugo Socuéllamos, protagonistas en “La Pachanga”

Hoy en “La Pachanga” te contamos que este sábado, a las 17:00 horas, se levanta el telón de una de las competiciones más emocionantes que, hoy por hoy, pueden verse en el fútbol sala. Y a esa emoción se suma una circunstancia especial: gane quien gane, la Copa del Rey estrenará un nombre en su palmarés.

Y es que ninguno de los equipos clasificados para esta Final Four - BeSoccer CD UMA Antequera, Industrias Santa Coloma, Viña Albali Valdepeñas y Jaén Paraíso Interior FS – han ganado nunca la competición. El formato de la Copa ha propiciado una mayor igualdad de oportunidades entre los clubes, favoreciendo las sorpresas; y prueba de ello es, además de ese “estreno” de campeón, el hecho de que uno de los cuatro equipos que se la jugarán en Jaén sea de la 2ª RFEF.

El BeSoccer CD UMA Antequera no parte como “Cenicienta” en esta Final Four, puesto que su trayectoria en el torneo hace que el Industrias Santa Coloma, su oponente en la semifinal, no pueda fiarse. Los catalanes se encuentran en la zona media alta de la tabla de 1ª RFEF pero, en un encuentro, todo puede ocurrir. El partido que les enfrentará comenzará a las cinco de la tarde del sábado.

En la otra semifinal, el Jaén Paraíso Interior FS buscará ante su afición un billete para la final frente al Viña Albali Valdepeñas, que está cuajando una más que interesante temporada regular y que llega a esta cita en quinto lugar en la clasificación de 1ª RFEF. Los 10 puntos que separan a ambas escuadras en esa tabla, sin embargo, no parece que vayan a suponer ningún tipo de lastre para los jienenses. El partido se disputará a partir de las 21:00 horas.

Los ganadores de estos partidos se verán las caras en la final del domingo 15, a partir de las 21:00 horas, en una final que al ganador no solamente le permitirá estrenar su palmarés en el torneo, sino que también le dará un billete para la próxima Supercopa de España.