Restricciones de tráfico en el entorno de los colegios para generar espacios seguros frente al Covid-19

La Concejalía de Movilidad, en coordinación con la Educación y apoyándose en Policía Local y Agentes de Movilidad, ha diseñado un plan de movilidad para generar espacios seguros en el entorno de los centros escolar a fin de garantizar que la entrada y salida de los centros se pueda realizar con la debida distancia de seguridad por parte del alumnado y sus acompañantes.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y el concejal de Educación, Miguel Ángel Valero, han presentado al Consejo Escolar Municipal este plan, así como otras las medidas extraordinarias que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para contribuir a una vuelta al cole segura, en el marco de sus competencias y el coordinación con otras administraciones. A la reunión también ha asistido la primera teniente de alcalde y concejala de Policía Local, Saray Portillo, así como representantes del resto de grupos políticos municipales.

Dicho plan de movilidad, que ha sido valorado junto a los equipos directos de los centros y las AMPAs, va a conllevar restricciones de tráfico en el entorno de prácticamente todos los colegios de la capital, a excepción de Santa Julián, Santa Ana y Fray Luis de León.

Las restricciones de tráfico tendrán lugar todos los días lectivos desde 15 minutos antes de la hora de entrada y salida al centro hasta 15 minutos después, es decir de 08,45 a 0,9,15 y de 13,45 a 14,15 horas, excepto en septiembre pues el horario de salida de los centros durante este mes es a las 13,00 horas, por tanto las restricciones se producirían de 12,45 a 13,15 horas.

Además, para asegurar su cumplimiento, habrá presencia policial continúa en las zonas más conflictivas, como puede ser la rotonda del Hospital Virgen de la Luz; e itinerante en la totalidad de los centros.

El alcalde ha insistido en que se trata de “cortes puntuales” y ha pedido la colaboración de todos los conquenses, especialmente de los conductores, para facilitar a nuestros escolares una vuelta al cole segura.

En este sentido, ha apuntado que “los cortes de calles no tendrán sentido si las familias optan por desplazarse en su vehículo particular hasta la misma puerta del centro”. Es por ello que ha apelado a la “responsabilidad y el sentido común” para que aparquen sus coches algo más alejados de lo habitual e incluso, si es posible, que vayan andando con sus hijos hasta el colegio”.

En cuanto a las calles afectadas, se enumeran a continuación, si bien el plan completo estará disponible para su descarga en la web municipal www.cuenca.es:

1- EL CARMEN

C/Zapaterías

2- CASABLANCA

C/ Casablanca y C/ Baltasar Porreño

3- CIUDAD ENCANTADA

C/ Álvaro de Luna (Desde la bifurcación hasta cruce con la C/ Cerro Gordo).

4- FEDERICO MUELAS

C/ Colón (Desde el Puente de San Antón hasta la rotonda de El Sargal SÓLO en sentido ascendente)

5- FRAY LUIS DE LEÓN

Acceso por C/ Astrana Marín (peatonal)

6️- FUENTE DEL ORO

Avda. de San Julián (desde el pabellón deportIVO hasta el entronque a Ronda Oeste)

Paseo del Pinar (Desde la rotonda hasta la intersección con calle San Damián)

7️- HERMANOS VALDÉS

C/ Río Valhermoso

8- ISAAC ALBENIZ

Avda. de la Música España desde el cruce con C/Elisa Lumbreras al cruce con C/ Río Fresneda (Sólo el carril paralelo al colegio)

9️- LA MILAGROSA

Cerrillo de Santiago desde la rotonda de la C/ Colón

10- LA PAZ

Grupo La Paz

C/ Jorge Torner hasta intersección con C/ Julio Larrañaga

1️1- RAMÓN Y CAJAL

C/ Garcilaso de la Vega

C/ Maestro Pradas

1️2- SAGRADA FAMILIA

C/ Teresa Jornet

Se prohíbe estrictamente el estacionamiento en la rotonda del Hospital Virgen de la Luz

1️3- SAN FERNANDO

Vía de servicio de la C/ Hermanos Becerril (Tramo frente al Colegio)

1️4- SAN JULIÁN

No se precisa restringir el tráfico al contar espacio suficiente para la entrada y salida del alumnado

1️5-SANTA ANA

No se precisa restringir el tráfico al contar el centro con amplios espacios en sus tres accesos . No obstante, se bloquearán algunas plazas de aparcamiento de la C/ Antonio Maura para facilitar el paso fluido por uno de ellos

1️6- SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN

C/ De la Esperanza

Plaza Cardenal Paya

1️7- SANTA TERESA

C/ Luis Brull (Desde intersección con C/ Depósito a C/ Segóbriga)

Refuerzo de la limpieza

Con respecto a la limpieza y desinfección, el alcalde y el concejal de Educación han informado de que, además de intensificar la limpieza ordinaria que se lleva a cabo durante las tardes en todos los colegios, se realizarán tres limpiezas extraordinarias de los baños y una en las zonas comunes en horario lectivo. Para ello se está ultimando una ampliación del contrato con la empresa responsable del servicio, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Cuenca. Empresa a la que, además, se le va a pedir agilidad a la hora de cubrir las bajas que se puedan producir en su plantilla pues “en la actual situación sanitaria los centros no se pueden quedar sin limpieza”.

A esto se sumarán las desinfecciones de los centros que llevarán a cabo el Servicio Municipal de Bomberos en cada uno de los centros, atendiendo a un calendario que se está ultimando.

A este respecto, el concejal de Educación ha asegurado que el Ayuntamiento está en comunicación con la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte para solventar aquellas cuestiones que puedan ir surgiendo”.

Para finalizar, ambos han deseado a toda la comunidad educativa, especialmente a equipos directos y profesorado por el reto al que se enfrenta, un buen inicio de curso escolar.

El Consejo Escolar Municipal es el órgano de participación de la Comunidad Educativa y está integrado por representantes de los equipos directivos, profesorado, alumnado, AMPAS y personal de Administración y Servicios de los colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de la capital. Entre sus funciones está la de colaborar en el estudio y planificación de las necesidades existentes en Cuenca en materia educativa, hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos municipales recaídos en la esfera de sus competencias en materia de Educación, así como en cuanto a reparaciones, mantenimiento y calefacción de los edificios escolares; promover e informar respecto a la construcción de los nuevos centros escolares, colaborar en la escolarización total y distribución de los alumnos, formular propuestas sobre las necesidades educativas, establecer mecanismos de coordinación con los diferentes Consejos Escolares de los Centros, etc.