Así opera la banda del 'Policía Full': asaltan a un camionero y roban un millón de euros en bolsos de lujo

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la operación 'Sacculis', ha detenido a cuatro varones de entre 30 y 50 años como presuntos autores de un robo con violencia mediante el método del 'Policía Full'. A los arrestados se les imputan los delitos de robo con violencia, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsificación de placas de matrícula y usurpación de funciones públicas.

Un asalto de película en la A-3

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando un transportista fue interceptado en la Autovía A-3, a la altura de Belinchón (Cuenca), por un vehículo de alta gama que simulaba ser un coche camuflado de la Guardia Civil. Uno de los asaltantes, que vestía un uniforme falsificado, obligó al conductor a bajar del camión.

Acto seguido, lo redujeron violentamente y lo introdujeron a la fuerza en el coche de los asaltantes. Mientras la víctima permanecía retenida, el resto del grupo criminal trasvasó el cargamento, compuesto por palets con bolsos originales de una marca de lujo valorados en un millón de euros, a un furgón que tenían preparado.

Posteriormente, trasladaron al transportista, maniatado con bridas y con los ojos vendados, hasta un olivar de Perales de Tajuña (Madrid), donde fue abandonado. El vehículo de la víctima apareció horas después en la localidad conquense de Tarancón.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón se hizo cargo del caso, logrando vincular los hechos a un grupo criminal afincado en la provincia de Madrid. La fase final de la explotación de la operación culminó con una entrada y registro en un domicilio de Torremocha del Jarama (Madrid).

Pruebas del delito

En el registro, los agentes han intervenido dinero en efectivo, las bridas supuestamente utilizadas para maniatar al transportista, unos grilletes y diversas placas de matrícula falsificadas. Según la investigación, el grupo utilizaba estas matrículas para ocultar la identidad de los vehículos de alquiler que empleaban en los robos.

Las diligencias, junto con los efectos incautados y los cuatro detenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Tarancón. La autoridad judicial ha dirigido la causa por los graves delitos patrimoniales y contra la libertad de las personas cometidos por el grupo criminal.