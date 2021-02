"Ver las camas acumuladas en la puerta del mortuorio y preguntarte cuántas vidas se habrán ido ese día"

"No todo ha sido ni es tan bonito como se ha tratado de enseñar... las videollamadas, los aplausos... Pues no, ha habido muchísima muerte, sufrimiento, pacientes que han sido padres y madres mientras estaban luchando en la UCI contra este virus, que no han podido verlos ni abrazarlos...pacientes que morían en planta porque no se les podía dar la oportunidad de un tratamiento en UCI..."

Son las palabras de María, una de las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario de Ciudad Real que pone voz al tercero de los vídeos que los profesionales sanitarios de este centro están lanzando estos días a través de las redes sociales para seguir pidiendo "Responsabilidad"a la población para contener la pandemia.

El vídeo, que comienza con imágenes de los aplausos que durante los meses de confinamiento dedicaban los ciudadanos, todos los días a las 8 de la tarde, a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todos aquellos que trabajaban "en primera línea de batalla" conta el virus, ofrece los desgarradores testimonios de estas dos enfermeras, María y PIlar, que relatan algunos de los episodios más difíciles que les ha tocado vivir durante este tiempo.

LOS GRITOS DE UNA MADRE QUE PERDIÓ A SU HIJA

"Murió una de nuestras pacientes que era muy muy joven", relata Pilar, "y desde fuera se escuchaban los gritos de desesperación de su madre al no poderla ver, al no poderse despedir... su hermana estaba también ingresada en planta bastante pachucha".

"Nunca se me olvidarán los gritos de desesperación de esta mujer... y el hecho de que yo estaba con el EPI puesto, quedaba mucho turno por delante y tuve que seguir" afirma esta enfermera.

¿CUÁNTAS VIDAS SE HABRÁN PERDIDO HOY?

Esta era la pregunta que cada día, al marcharse a su casa después del turno, se hacía María. "Ves camas acumuladas en las puertas del mortuorio del Hospital y te preguntas ¿cuántas vidas se habrán ido ese día?"

El vídeo, como los otros dos publicados, finaliza con un mensaje: "Ayudémosles, para que no tengan que ayudarnos.RESPONSABILIDAD".