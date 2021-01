Vence al coronavirus con solo 10 años, tras pasar 11 días en la UCI del Hospital de Alcázar de San Juan

En días como estos, en los que los nuevos contagios no paran de subir (2.841 registrados ayer en Castilla-La Mancha, 878 de ellos en Ciudad Real), en que los pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos rozan ya los 200 en nuestros hospitales, y donde los fallecimientos se suman por decenas (40 en el día de ayer en la región), noticias como la que les vamos a contar son un soplo de esperanza entre tanta tragedia.

Según ha podido saber COPE, a través de la publicación en Instagram de Jesús Ledesma, enfermero del Hospital "Mancha Centro" de Alcázar de San Juan, un niño de solo 10 años ha conseguido superar la COVID-19, tras pasar 11 días en la UCI del citado centro, 6 de ellos conectado a un respirador.

El pequeño, que es vecino de Alcázar de San Juan, se encuentra en estos momentos en planta, recuperándose de la enfermedad y a la espera de que pueda ser pronto dado de alta.

UN EJEMPLO EN TODO Y PARA TODOS

"MI HÉROE!!"comienza la publicación de Jesús Ledesma. "Con tan solo 10 añitoshas tenido que conocer lo que es pasarse 11 días en una Uci, 6 de ellos conectado a un respirador, el virus fue a por ti. Noches largas en las que, aún estando dormido, notabas que estábamos ahí y buscabas una mano".

"Nunca tiraste la toalla, has luchado de manera incansable aún siendo consciente muchas veces de lo que estaba pasando. Has sido un ejemplo en todo para todos. Para mí me queda la frase que has dicho cuando te he preguntado que querías ser de mayor: aún no lo se, pero lo que sea, iré a por ello con todas mis fuerzas".

"Con esa actitud era muy difícil que esto pudiera contigo".

"Emoción y alegría cuando te he visto salir de la unidad con tu capa de héroe.Todo el equipo te llevaremos en el corazón mi pequeño héroe. Lo has conseguido campeón" finaliza, emocionado, el joven enfermero su publicación.