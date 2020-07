La UCLM entre las más destacadas en España en el área de Hostelería y Gestión Turística del ranking Shangái

El ranking de Shanghái (Academic Ranking of World Universities, ARWU), principal referente mundial de la calidad investigadora de las universidades, sitúa a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en el área de Hostelería y Gestión Turística, en una horquilla entre los puestos 101-150 de las 300 principales universidades de todo el mundo.

Esta misma clasificación, http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/hospitality-tourism-management.html, determina que la Universidad regional se coloca entre los puestos 8 y 11 en el panorama español.

En nota de prensa, la UCLM ha dicho que este reconocimiento "resalta el valor de la institución académica al ser la única universidad que alcanza esa posición y no es eminentemente turística".

Elaborado desde 2003, este ranking es un referente internacional de la calidad investigadora que tiene en cuenta indicadores de calidad académica y de investigación.

En concreto, esta clasificación anual contempla variables como el número de investigadores con más citas, indicador que supone hasta el 50 % de la puntuación total. Asimismo, valora el número de publicaciones científicas, la colaboración internacional y los premios científicos recibidos.

En este sentido, en la rama de Hostelería y Gestión Turística, que forma parte de la categoría de Ciencias Sociales, figuran dieciséis universidades españolas entre las 300 mejores de todo el mundo.

En el último año publicado, el 2019, la UCLM se ha incorporado a este ranking, posicionada entre los puestos 101-150, resultados que favorecen la apuesta de la UCLM por la formación en turismo con el Grado en Turismo y el Máster Universitario en Dirección de empresas Turísticas en el Campus de Cuenca.

Este logro, mantiene la institución académica, se basa en la publicación de trabajos en revistas de gran impacto (en el primer cuartil de la Web of Science), tales como Tourism Management, Journal of Travel Research, International Journal of Hospitality Management, Annals of Tourism Research, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Destination Marketing & Management y Current Issues in Tourism, de un grupo de investigadores de la UCLM de diversas áreas de conocimiento.