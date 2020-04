Tomelloso tendrá un monumento en honor a los fallecidos por coronavirus

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, ha anunciado a través de una declaración institucional, que el Ayuntamiento hará un monumento en honor a los fallecidos por coronavirus de la localidad, a sus familias y las todas las personas y colectivos que han mostrado su solidaridad con la ciudad.

Tras la imagen de la fachada del Ayuntamiento, que ya luce un crespón negro, Inmaculada Jiménez señala que "una semana después de decretarse el Estado de Alarma en España, ordené que las banderas de nuestra localidad ondeasen a media asta, el máximo título que recoge nuestro Reglamento de Distinciones y Honores".

"Lo hice por luto, por respeto y por dolor no solamente a las víctimas, sino también a las familias que han perdido un ser querido y que en Tomelloso han sido muchas" afirma la primera edil.

"ESTO NO VA DE COLORES"

"Esta alcaldesa, sin ningún tipo de miramientos, ordenó el luto oficial en nuestra localidad" continúa Jiménez. "Y fíjense, estas cuestiones no van de política. Esto no va de rojos, ni de azules, ni de verdes, ni de naranjas. Esto no va de colores. Esto va de nuestros vecinos y vecinas que se han quedado en el camino, de muchas familias que lo están pasando mal".

"Por eso" afirma la alcaldesa "me sumo al dolor de las familias, y me sumo a ese dolor que experimentaremos todos una vez que volvamos a la normalidad y volvamos a salir a la calle".

Refiréndose a las múltiples peticiones por parte de los ciudadanos de que se colocara un crespón negro en la fachada del Ayuntamiento, Inmaculada Jiménez ha asegurado "no tener ningún problema en hacerlo, porque como ya he dicho, esto no va de política, va de nuestros vecinos y vecinas que se han quedado por el camino".

MONUMENTO POR LOS FALLECIDOS

"Desde este momento les anuncio" señalaba Jiménez "que cuando esto pase, cuando volvamos poder a encontrarnos, la ciudad de Tomelloso, el Ayuntamiento de Tomelloso, y yo misma como alcaldesa, voy a hacer un monumento no solamente al recuerdo de las víctimas, sino también a la solidaridad de tantos y tantos vecinos de Tomelloso que se están volcando en ayudar, en colaborar entre todos para salir de esta situación terrible que estamos viviendo".

"Ese homenaje, esa escultura, recordará a todos y cada uno de los fallecidos. Por su memoria. También a sus familiares. Y como les digo, a la solidaridad de tanta gente, a nuestros sanitarios, porque tengan claro, y este es el mensaje que quiero lanzarles, que este virus lo paramos unidos" concluía su declaración Inmaculada Jiménez.