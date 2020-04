Suspendida la 60ª edición de FERCAM

La Feria Nacional del Campo de Manzanares, FERCAM, que iba a celebrar su 60º aniversario por todo lo alto con una nueva edición entre el 1 y el 5 de julio de 2020, ha tenido que ser cancelada a causa de la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus, algo que no había sucedido en las 6 décadas de historia de este evento.

Así lo ha decidido el Ayuntamiento de Manzanares en la reunión que el comité organizador de la feria ha mantenido esta mañana en el salón de plenos, para celebrar una comisión informativa especial en la que se ha aprobado por unanimidad suspender FERCAM 2020.

Una decisión consensuada en los últimos días con todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento, con las diferentes administraciones, con las organizaciones agrarias, con las entidades financieras que apoyan el evento y con los expositores, a todos los cuales el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha querido agradecer su comprensión y apoyo: “Lo primero es la salud y la vida de las personas, y la pandemia hace inviable la 60ª edición de FERCAM”.

Nieva ha confesado que se trata de una decisión “difícil, como las que llevamos tomando desde que suspendimos las IX Jornadas Empresariales el pasado 10 de marzo”. Máxime cuando Fercam es un evento “excepcional, un emblema de Manzanares y la feria de maquinaria agrícola más importante de España”; y sobre todo teniendo en cuenta que este año se iba a celebrar su 60ª edición, para la que el Ayuntamiento había hecho grandes esfuerzos como la ampliación de más de 5.000 metros cuadrados del recinto ferial para dar cabida al mayor número de expositores.

UNA FERIA VIRTUAL

Aunque FERCAM no abrirá sus puertas físicamente a principios del mes de julio para recibir a más de 100.000 visitantes como en ediciones anteriores, eso no significa que la Feria Nacional del Campo no se vaya a celebrar este año.

Y es que en la reunión de esta mañana la concejalía de Ferias Comerciales ha realizado una propuesta alternativa que también ha contado con el apoyo unánime del comité organizador.

De esta forma, “y teniendo en cuenta que se trata de la mejor ventana al exterior que tiene Manzanares”, tal y como ha destacado Pablo Camacho, la organización sigue haciendo esfuerzos “para mantener el contacto entre potenciales visitantes y expositores”. Esto se traduce en dos medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Manzanares a partir de la iniciativa de Julián Nieva: la organización de una edición virtual de FERCAM y la publicación de una revista profesional.

Por un lado, desde el Consistorio se está elaborando una publicación “de gran tirada” que llegará a todos los expositores, agricultores, ganaderos y organizaciones agrarias. “Cada expositor contará con espacio para informar a los lectores de su ámbito de trabajo, la maquinaria y/o servicios que ofrece y las vías de contacto disponibles”, ha detallado el edil.

La otra gran novedad será la organización de un Fercam virtual, un portal web (“marketplace”) en el que los expositores promocionarán sus productos y en el que los visitantes tendrán la oportunidad de descubrirlos y, con la ayuda de filtros, compararlos para encontrar el que más se ajuste a sus necesidades. Esta feria virtual, además, podría compaginarse con la edición física de Fercam en posteriores ediciones.

“El Ayuntamiento ya trabaja en estas dos medidas y estamos convencidos de que, además de contar con el apoyo de organizaciones agrarias y entidades financieras, serán bien acogidas por expositores, agricultores y ganaderos”, ha apuntado Camacho.