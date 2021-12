Suspenden el corte de carretera del puerto de Mestanza previsto para hoy

Los alcaldes de Cabezarrubias del Puerto, Brazatortas, Mestanza e Hinojosas de Calatrava han decidido suspender el corte de carretera en el puerto de Mestanza (CR-502 y CR-5021), previsto para este viernes, tras el acuerdo alcanzado con la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, de mejorar la atención sanitaria de esta comarca.

En la reunión celebrada ayer jueves en la delegación la Junta en la capital, a la que asistieron los alcaldes de Cabezarrubias, Antonio Moreno; de Brazatortas, Pablo Toledano, y de Mestanza, Santiago Buendia, Carmen Olmedo les aseguró que "la plaza de médico en Mestanza se cubrirá en las próximas semanas", las ausencias en Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto por vacaciones u otros motivos, "se van a cubrir con media jornada", lo que implica que "no tendrán carencias como ha pasado los últimos meses" donde no han tenido médico. Y en Brazatortas se van a coordinar los salientes de guardias y los descansospara que no se solapen y no estén los municipios de Brazatortas y la Estación de Veredas más de dos días sin atención primaria.

En dicha reunión, Olmedo explicaba a los alcaldes que "la falta de profesionales sanitarios es un problema estructural en la mayoría de los municipios de la España rural" y que "para solucionar esta circunstancia, el Gobierno regional plantea políticas públicas dirigidas a incrementar la oferta de formación especializada tanto en Medicina como Enfermería de Familia y Comunitaria", así como hacer más atractiva la oferta sanitaria en nuestros pueblos.

Los alcaldes de los municipios de Mestanza, Hinojosas de Calatrava, Cabezarrubias del Puerto, Brazatortas, Almodóvar del Campo y Villamayor de Calatrava, han agradecido a los vecinos el apoyo durante estos casi nueve meses de protestas y reivindicaciones.

"El acuerdo" advierten, "supone que aquí no gana nadie, gana la sanidad y los ciudadanos”.