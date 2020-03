La subida de tasas de las terrazas de Alcázar será de forma paulatina desde este año hasta 2022

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha anunciado que la subida de tasas de las terrazas hosteleras de la ciudad "se hará de forma paulatina durante los años 2020, 2021 y 2022".

Por tanto, ha informado la alcaldesa, los ingresos que estaban previstos en los presupuestos se tendrán que suplir durante este tiempo con ingresos extraordinarios.

"LOS HOSTELEROS LO HAN VISTO RAZONABLE"

"Los hosteleros han visto que era razonable hacer la propuesta de escalonar la subida de tasas de terrazas", ha defendido la alcaldesa, que ha puesto de manifiesto que esta propuesta de subir las tasas de las terrazas de forma paulatina "ha sido consensuada con todos los hosteleros que han querido hablar", tanto miembros de ASECEM como de "La Sonrisa del Quijote" y hosteleros particulares que se han acercado al Ayuntamiento. "Todos los que he tenido ocasión de hablar, han visto que había voluntad y que era razonable hacer esta propuesta de escalonarla", ha añadido Melchor.

Melchor ha hecho un repaso de los hechos, remontándose a noviembre del año pasado cuando en la comisión mixta de ASECEM, un representante de la asociación propuso una subida pero de forma paulatina, que se aplicara en más de un ejercicio.

En ese momento, según la alcaldesa, "le propongo que hagan una propuesta concreta con el compromiso de poder aceptarla. Es probable que hubiese algún malentendido y fruto de éste no hay propuestas concretas por parte de nadie".

Así, se siguió con la aprobación de las ordenanzas fiscales, "se hace la aprobación definitiva y hoy se puede decir que estas ordenanzas fiscales son una norma firme. Aún así insisto en la capacidad de escucha, intentando siempre ejercer la corresponsabilidad de nuestros vecinos, y después del procedimiento hecho, se nos solicita una reunión por parte de los hosteleros en el Centro Cívico", ha continuado explicado la primera edil.

"Yo me comprometí a estudiarlo aun con la advertencia previa de que hubiese sido muy sencillo hacer ese aplazamiento de forma paulatina, pero que aun así estaba en disposición de estudiar la situación", ha dicho Melchor.

Después de aquella reunión, ASECEM remitió al pleno del Ayuntamiento un escrito. "En esa carta, lo que nos propone la asociación de empresarios es que se modifique esta cuantía y que se efectúe la subida de forma progresiva en 3 años". En el escrito se habla de unos 100 hosteleros, "pero no llegan a las cincuenta firmas tras la reunión del 18 de febrero", explica la alcaldesa.

En dicho escrito señalaron que "no se oponían a pagar la subida, aunque rogaban que se hiciera de forma escalonada y progresiva" ha asegurado Rosa Melchor. "Ellos proponen que esta subida se produzca en 4 años y no en 3 como decía ASECEM".

"Dos días después me pongo en contacto por escrito con ASECEM para informarles que estábamos con voluntad de diálogo y fruto de esa oferta" ha dicho "he tenido reuniones con hosteleros que, de forma individual, han venido a visitarme y de forma muy razonable, con todos los que he tenido ocasión de hablar, han visto que había voluntad y que era razonable hacer esta propuesta de escalonarlo".

Ocho días después de haber recibido a numerosos hosteleros de forma colectiva e individual y después de haber recibido a "La Sonrisa del Quijote", "hay ya una propuesta encima de la mesa y estamos en disposición de elevarla al pleno del mes de marzo", ha declarado la alcaldesa.

DOS ZONAS

"Esta adecuación se ha hecho con el siguiente criterio" ha explicado Rosa Melchor "El mantenimiento de la ciudad, del dinamismo, de los eventos en los que hemos de contribuir todos en la medida de nuestras posibilidades y en la categoría de nuestras terrazas, dividiendo éstas en dos zonas: Zona A, con aquellas con más concurrencia de público; y Zona B, que comprende el resto del pueblo".

"LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS TENDRÁN QUE SUPLIR ESTO"

A la pregunta de cómo afectará a la normal previsión de los presupuestos esta subida ahora paulatina de tasas, Melchor ha dejado claro que "los ingresos extraordinarios van a tener que suplir esto".

"Pero la realidad es que estos ingresos nunca pueden suplir los ingresos ordinarios siempre, porque si no se entra en bancarrota", ha declarado.

Así, ha defendido que "no es cierto que esto se haga para subirle el sueldo a ninguno de los políticos del equipo de gobierno. Esto es para sanear las cuentas y para hacer una ciudad dinámica y viva como la que hemos tenido hasta ahora, porque ahora la alcaldesa y los concejales cobran menos dinero que en la etapa 2011-2015".

"Todas las empresas que están ampliando nuestra ciudad y su capacidad de crear riqueza han tenido colaboración de este Ayuntamiento porque tenemos en marcha un reglamento para subvenciones al desarrollo empresarial que no las hay en ningún sitio. Gracias a eso hemos conseguido que haya en Alcázar 1.500 nóminas más al mes durante estos años", ha finalizado Melchor.