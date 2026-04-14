La solidaridad de Ciudad Real llega a Parakou (Benin) con un comedor para mejorar la vida de sus estudiantes

Nuevo comedor escolar del Complejo San Francisco de Sales en Parakou (Benín), financiado por el Ayuntamiento de Ciudad Real

El Complejo Escolar Católico San Francisco de Sales, situado en la periferia sur de la ciudad de Parakou (Benín), cuenta desde finales de diciembre con un nuevo comedor escolar plenamente equipado, destinado a mejorar las condiciones de vida y de aprendizaje de su alumnado más vulnerable.

El proyecto, desarrollado durante el curso escolar 2025-2026, ha sido promovido por la Congregación de los Oblatos de San Francisco de Sales y ejecutado por su Oficina de Proyectos en Parakou.

Ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Ciudad Real y el acompañamiento de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, cuya colaboración ha sido clave para hacer realidad esta iniciativa solidaria.

Mejorar la educación a través de la alimentación y la higiene

La creación del comedor escolar responde a una necesidad detectada desde la apertura de la escuela primaria en 2018 y del instituto en 2020: mejorar la calidad educativa y el bienestar de los alumnos y alumnas en situación de precariedad.

Una alimentación adecuada y un entorno higiénico son factores esenciales para el desarrollo integral de los menores y para su rendimiento académico.

Entre las principales actuaciones del proyecto destaca la fabricación de 31 mesas y 186 sillas, realizadas por un proveedor local.

A pesar de algunos retrasos en la producción del mobiliario, el resultado final ha sido valorado muy positivamente por su calidad y funcionalidad.

Asimismo, se ha instalado un dispositivo de higiene para el lavado de manos y de la vajilla, que permite a los alumnos lavarse antes y después de cada comida, reforzando hábitos saludables y contribuyendo a la prevención de enfermedades.

Cáritas Ciudad Real Lavabos instalados en el comedor para que el alumnado pueda lavarse antes y después de la comida

Un proyecto participado y bien acogido

Para garantizar una correcta ejecución, se creó un equipo de dirección del proyecto encargado de la coordinación, el seguimiento financiero y la gestión administrativa, así como de la supervisión diaria del uso del comedor por parte del alumnado interno.

La inauguración oficial del comedor tuvo lugar el martes 23 de diciembre de 2025, en un acto que reunió a alumnos, profesores, padres, miembros del equipo directivo, autoridades civiles local y representantes de la Congregación.

La ceremonia marcó la puesta en marcha efectiva del servicio y fue vivida como un momento de alegría y agradecimiento compartido.

Compromiso con la sostenibilidad

Concluida la fase de equipamiento, el proyecto contempla medidas para asegurar su continuidad.

Se ha creado un fondo renovable y de funcionamiento dotado con 2.000 euros, destinado a subvencionar los menús y el mantenimiento inicial del comedor.

Una vez agotado este fondo, los propios beneficiarios asumirán la continuidad del servicio mediante aportaciones y contribuciones comunitarias.

Desde la dirección del proyecto se destaca la excelente acogida que ha tenido esta iniciativa, que no solo contribuye a reducir el hambre entre el alumnado, sino que también favorece un entorno educativo más digno, saludable y humano.

La Congregación ha expresado su sincero agradecimiento al consistorio ciudadrealeño por la aportación de 15.000 euros, con cargo a la convocatoria de subvenciones para proyectos de Cooperación Internacional de 2025, a Cáritas Interparroquial y a todas las personas e instituciones que han hecho posible este proyecto, reiterando su compromiso de hacer un uso responsable y respetuoso de los recursos puestos al servicio de la juventud de Parakou.