Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en la provincia, concretamente en Tomelloso

Como ya adelantaba esta misma mañana COPE Ciudad Real, el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y director general de Salud Pública, Juan Camacho, han confirmado un caso positivo de coronavirus en Tomelloso, el primero en la provincia de Ciudad Real.

El paciente de Tomelloso, un hombre del que se desconoce la edad, acudió al servicio de urgencias del Hospital de dicha localidad con síntomas asociados al coronavirus, afirmando haber viajado a Milán "un par de semanas atrás, para asistir a un partido de fútbol". Tras haber dado positivo en los análisis del propio centro, según adelantaba también COPE, el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda ha corroborado este resultado.

Sobre este paciente, el consejero ha señalado que "se le está realizando el estudio epidemiológico", que "se encuentra en buen estado de salud, en su domicilio" y que "se inició ya hace días el seguimiento de sus contactos".

Castilla-La Mancha suma, a esta hora, 5 casos más de pacientes que han contraído el coronavirus, alcanzando un total de 12 tras producirse 4 nuevos positivos en Guadalajara y 1 en Tomelloso.

INGRESADOS Y EN CASA

En rueda de prensa, Juan Camacho, detallaban que "de estos 12 pacientes, un total de seis están ingresados en hospitales y otro seis en aislamiento domiciliario".

En concreto, "7 están en Guadalajara, entre los que se encuentran dos menores, 2 en Toledo, uno en Albacete, uno en Almansa y otro más en Tomelloso".

"Todos los casos tienen vínculo claro con un brote anterior, menos el primer paciente de Guadalajara del que se está aclarando el origen", ha indicado Camacho.

Entre los siete casos de Guadalajara hay dos menores, dos hermanos que son familia directa del paciente índice, de 4 y 12 años de edad, y que tienen "una salud excelente" y están en su domicilio en aislamiento domiciliario, ha afirmado el director de salud pública.

Por último, respecto a los casos de Almansa y Albacete, pese a que están ingresados, el director general de Salud Pública ha señalado que tienen un buen estado de salud.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Camacho ha aclarado que la atención domiciliaria a la que se está sometiendo a 6 de estos pacientes consta de dos partes, la primera de recogida de muestras, que en un primer momento se las estaban llevando los pacientes a los centros hospitalarios. "Eso vamos a cambiarlo ya porque serán una serie de equipos los que se trasladen a los domicilios cuando así lo consideremos", ha dicho.

La segunda parte es la de atención en domicilio, ha proseguido Camacho, que ha añadido que se debe a que estos pacientes se les puede hacer un seguimiento en sus casas al requerir poca atención por las buenas condiciones de salud que presentan.

De su lado, el consejero de Sanidad, tras recordar que todos los lavados de manos son pocos y que se debe estornudar en la muñeca y no en las manos, ha incidido en el uso del teléfono 900 122 112 --que ya ha alcanzado las 1.200 llamadas-- si se tienen dudas y en que el uso de mascarillas no es necesario si no se está infectado.

TODOS LOS DÍAS A LAS 12.00 HORAS

También ha explicado que, a partir de este miércoles, la Consejería de Sanidad informará de la afección del coronavirus en la región todos los días a las 12.00 horas a los medios de comunicación por medio de una nota de prensa.

Además, tras dar las gracias a todos los profesionales del sistema sanitario, Fernández Sanz ha querido aclarar que la Dirección General de Salud Pública es la única portavocía para informar sobre el virus y quien autoriza todas las analíticas.

Analíticas, ha proseguido, que hasta el momento se estaban haciendo en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara y que, posiblemente antes de terminar la semana, se empezarán a realizar también en Albacete.

También ha indicado que se está en permanente contacto con las gerencias y que el sistema se tiene que preparar, por lo que es muy importante la logística, de manera que Castilla-La Mancha dispone de 280.000 mascarillas, más de 300.000 batas, más de ocho millones de guantes, 520 gafas y 1.500 litros de soluciones alcohólicas.

PLANES DE CONTINGENCIA

A ello ha añadido los planes de contingencia que están elaborando todos los centros sanitarios, que serán valorados este mismo miércoles en una videoconferencia con todos ellos. En el caso de Toledo hay una planta del hospital provincial preparada por si tuviera que albergar pacientes.

El consejero ha dicho que se han sometido a todos los centros a un listado de las necesidades con el fin de que "no haya fisuras". "Se han preparado los centros para cualquier contingencia que pueda venir, pero no los hemos tenido que usar", ha añadido.

A nivel de Urgencias, ha querido desmentir que estén desbordadas. "Si comparamos la segunda quincena de febrero del año anterior con la segunda quincena de este año hemos atendido 300 personas menos en las urgencias hospitalarias, y en las de atención primaria solo 36 personas más al día".

También ha querido desmentir que haya un centro de salud en Mondéjar (Guadalajara) clausurado y ha añadido que pese a que ha habido un profesional que ha dado positivo, no está en el foco de Castilla-La Mancha sino en el de Madrid, puesto que es allí donde reside.

"Pero el centro está abierto y funcionando sin ningún problema", ha indicado, a lo que el director general ha añadido que este médico comenzó con síntomas el fin de semana y que en su estancia laboral entre semana estuvo asintomático, caso en el que no se transmite la enfermedad.

CONSEJOS Y REUNIONES

La Consejería de Sanidad, ha continuado Fernández Sanz, también ha emitido una serie de consejos para que no se produzca la concentración de profesionales sanitarios en eventos y ha suspendido los permisos para que viajen fuera de la región a participar en simposios.

También se ha comunicado con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá con el fin de que suspendan las prácticas docentes de todos los alumnos de medicina que sean en lugares "críticos", tales como quirófanos o urgencias.

Igualmente, se han planteado una serie de reuniones y este mismo jueves se llevarán a cabo entre la Consejería y todos los equipos de medicina preventiva y los servicios de riesgos laborales de toda Castilla-La Mancha. Además, el viernes se ha convocado a todos los sindicatos, se reúne el Consejo Asesor para enfermedades emergentes, y el lunes habrá una reunión con todos los colegios profesionales.

Finalmente, preguntado por los besamanos en Semana Santa, se ha remitido a los consejos que ha lanzado en el principio de su intervención. "Con decir que hay que lavarse más y besar menos, pues ahí está incluido el besamanos", ha concluido.