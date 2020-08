Rosa Romero exige al Ayutamiento de Ciudad Real que ceda instalaciones municipales para la "vuelta al cole"

La diputada nacional nacional del PP y presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Rosa Romero ha afirmado que la vuelta al colegio en Castilla-La Mancha no puede ser la de la desidia, "la improvisación y el caos” cuando estamos viendo que Page sigue los mismos pasos de Sánchez y no tenga un Plan real con medidas educativas que garanticen la vuelta a las aulas de una forma segura y con medidas que garanticen y den tranquilidad a los alumnos, los docentes y las familias”.

Romero se ha hecho eco de la gran preocupación que existe en las familias ante el inminente comienzo del curso escolar y la dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez, “ que pasa palabra” y ha dejado el tema en manos de las Comunidades Autónomas, cuando las competencias en Sanidad Pública sondel Gobierno Central que es quien debe liderar y poner en marcha las medidas que garanticen una vuelta al colegio segura”.

Según Romero, la preocupación es aun mayor en Castilla-La Mancha tras la actuación de Page cuando en el principio de la pandemia no quería cerrar ni los colegios ni la Universidad , y ahora que ya sabemos que pasó y como hay que actuar y habiendo tenido meses para preparar la vuelta al colegio, el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene un plan con medidas y propuestas concretas.

“Frente a los gobiernos de Sánchez y Page, el PP nacional y regional ha presentado hace meses propuestas que no han querido escuchar." Así Rosa Romero, ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que dote a los centros escolares de una enfermera escolar que se encargue del control y y seguimiento de los casos “ porque no puede caer toda la responsabilidad en los profesores”.También, como ex alcaldesa de Ciudad Real, se pregunta por qué no se ponen a disposición las infraestructuras municipales para una vuelta al cole segura

Ha exigido igualmente, un Plan de Digitalización para que los alumnos que no puedan asistir a clase puedan seguir en curso desde sus casas, y que los ayuntamientos pongan a disposición del Gobierno Regional dependencias municipales para facilitar la conciliación de las familias.

Rosa Romero también se pregunta que va pasar con los universitarios, lamentando que el Ministro de Universidades esté desaparecido, y también como se va a garantizar la vuelta de los alumnos de Educación Especial que son población de riesgo”.

“ La pelea no es si la educación es pública o concertada porque las familias lo que quieren , reclaman y necesitan es la máxima seguridad en la vuelta al colegio de sus hijos en la educación pública, la educación concertada y la educación especial”, ha concluido.