El rector de la UCLM reclama un mayor apoyo del Estado y la Unión Europea a la I+D+i

Con aforo limitado, debido a las restricciones propias de la pandemia, el Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real ha acogido el acto institucional de apertura del curso académico 2020 – 2021 de la Universidad de Castilla – La Mancha.

Durante su intervención, el rector Miguel Ángel Collado, ha aprovechado para reclamar un mayor apoyo del Estado y la Unión Europeapara la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i).

Collado, que ha estado acompañado en este acto por la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Rosa Ana Rodríguez; la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; y el presidente del Consejo Social de la UCLM, Félix Sanz, ha resaltado que tanto la propia universidad como el Gobierno autonómico están apostando por la I+D+i, sin embargo ha opinado que este apoyo no se ve reflejado ni en la política del Estado ni en la de la UE.

Para Collado, "la estrategia de ciencia y tecnología llega con retraso y, más grave, sin conciencia del retraso" y ha asegurado que "aspirar a un 2% del PIB para 2027, cuando ese era el objetivo para 2010, es revelador". En este sentido, el rector ha dicho que no se debe olvidar que España y Europa compite a nivel global y ha puesto como ejemplo que para 2027, Asia superará el 5% del PIB destinado a este fin.

Para el rector de la UCLM, "no se avanza con buenas palabras sino con estrategia y fondos" y ha añadido que España y Castilla-La Mancha "no pueden desarrollarse satisfactoriamente sin el marco europeo", por ello ha calificado de necesario que se aproveche el fondo de recuperación Next Generation EU.

"LA PANDEMIA HA PUESTO DE RELIEVE QUE LA INVESTIGACIÓN ES FUNDAMENTAL"

Miguel Ángel Collado ha invitado a la comunidad universitaria a debatir sobre el documento Universidad 2030, acordado en la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y que se presentará el 22 de octubre.

El rector ha detallado que el documento, del que es coautor, da cuenta de lo que se consideran los principales retos en los ámbitos de las misiones de la universidad, que son la docencia, investigación y transferencia; personas, como PDI, PI, PAS y estudiantes; financiación y enfoques transversales, entre los que se encuentran la sostenibilidad, igualdad, transformación digital e internacionalización, y formula propuestas para la mejora del sistema universitario.

"Se trata de sentar las bases para la universidad del futuro", ha terminado diciendo.

El rector también ha señalado que se inicia un curso universitario "con muchas incertidumbres, pero también con certezas", porque se ha podido comprobar que la universidad ha sido capaz de "hacer frente a la mayor crisis que ha padecido la sociedad en décadas y que ha puesto de manifiesto tanto su vulnerabilidad como sus fortalezas".

Collado ha recordado que estas fortalezas se han reflejado en el rápido proceso de adaptación que tuvo la UCLMpara "de una manera inmediata, intensiva y masiva" pasar de la docencia con presencialidad física a una docencia con presencialidad virtual".

"Esa docencia virtual ha sido posible gracias al compromiso de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios que han dado lo mejor de sí para que la UCLM no parara", ha reconocido el rector.

El rector de la Universidad regional también ha agradecido el apoyo que, tanto desde la Junta de Comunidades como desde los Ayuntamientos de las ciudades con campus universitario, se ha dado a la institución académica "cediendo espacios para aumentar las aulas donde poder dar las clases".

IMAGINACIÓN Y AUDACIA INTELECTUAL

Durante el acto también ha intervenido el presidente del Consejo Social de la UCLM, Félix Sanz Roldán, quien ha asegurado que la Universidad se enfrenta en este inicio de curso a nuevos retos ilusionantes en medio de la pandemia.

Y ha querido que sus primeras palabras como presidente de este órgano fueran para los estudiantes, a los que les ha pedido que sean "capaces de seguir el rumbo de la educación que ha marcado la universidad a lo largo de su historia" y que empleen su "imaginación y audacia intelectual" para alcanzar sus retos.

También les ha solicitado que presten un esfuerzo generoso a esta universidad, porque, ha subrayado, "el esfuerzo es el principal ingrediente para hacer frente al cambio".

La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado el compromiso del Gobierno regional en el apoyo a la Universidad regional, que se ha traducido en un compromiso de financiación que ha hecho posible el desarrollo de la institución académica a lo largo de sus 35 años de historia.

Rodríguez ha asegurado que este compromiso siempre se ha entendido en base al acuerdo y el encuentro entre ambas instituciones, y ha abogado porque esto siga siendo así en el futuro.

La consejera también ha comentado que una buena financiación de la Universidad ha hecho posible también que los alumnos de esta institución disfruten actualmente de los precios de matricula más bajos de España.

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha trasladado los mejores deseos para este curso, reconociendo que “el inicio en la Universidad es sin duda uno de los momentos más importantes de la vida de una persona, porque es el principio, muy probablemente de lo que será el resto de su trayectoria profesional y personal. "Es un momento lleno de expectativas y también de incertidumbre, porque el futuro siempre es incierto. Más aún cuando se presenta un curso como el que hoy se abre, que viene marcado por una pandemia que nunca esperamos, que ni remotamente pensamos que podría azotarnos con la crudeza que lo está haciendo en todo el mundo” ha asegurado.