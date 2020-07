Reabierta al tráfico la A-4 a la altura de Valdepeñas tras la colisión de dos camiones

La colisión por alcance entre dos camiones en el kilómetro 193,600 de la A-4, a la altura del termino municipal de Valdepeñas, ha obligado a cortar la vía. En el accidente no se han producido heridos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, que añaden que el suceso ha tenido lugar sobre las 17.30 horas.

Uno de los camiones implicados en el choque transporta sulfato de cobre, manisol y oxiclocuro, que en principio no han sido afectados por el accidente, aunque hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Valdepeñas, junto a una UVI móvil, aunque su dotación no ha tenido que intervenir ya que no ha habido heridos en el siniestros, según el 112.

Debido al siniestro durante la tarde se dio paso alternativo al tráfico por la vía de servicio de la A-4 desde el kilómetro 193,600 al 194, aunque desde el viernes por la mañana la autovía ya se ha reabierto.