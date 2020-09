"PSOE y Cs engañan a los ciudadrealeños; bajan el tipo del IBI y te suben la base y, por tanto, pagamos más"

El Grupo Municipal Popular va a defender, esta tarde, en el Pleno del Ayuntamiento que los ahorros de los vecinos de Ciudad Real sirvan para ayudar a salir de la crisis y no para pagar los apoyos políticos de Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado esta mañana su portavoz, Francisco Cañizares, en una entrevista en COPE Ciudad Real donde ha recordado que el PP se ha enfrentado de forma muy clara al Gobierno de España para evitar que Sánchez se lleve los ahorros de los vecinos de los municipios, al tiempo que se ha mostrado confiado en que, finalmente, ese “atraco” a los Ayuntamientos no se apruebe en el debate de esta tarde en el Congreso de los Diputados.

“Ese dinero que hay en Ciudad Real, hasta 22 millones de euros, tiene que servir en este momento de dificultad, para eso está hecha esta Ley de Estabilidad, para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, tener ‘un colchón’ que permita atender las dificultades económicas de los diversos colectivos, la falta de ingresos porque la actividad se ha parado, para ayudar a hosteleros, empresarios o autónomos, y no para dárselo a Sánchez para que utilice ese dinero para pagar sus apoyos políticos en la otra punta de España”, ha indicado en las mañanas de COPE.

Ha lamentado que en el Ayuntamiento de Ciudad Real el PP se ha quedado solo en su apoyo a Pedro Sánchez porque, ha recordado, tanto PSOE como Ciudadanos ya manifestaron su voluntad de entregar ese dinero al presidente del Gobierno, aunque en menor cantidad de la que pensaron en un primer momento.

En este sentido, Cañizares, ha mostrado su sorpresa por la postura adoptada por Ciudadanos en Ciudad Real que, al contrario de lo que ha hecho a nivel nacional y muchos de sus alcaldes, como el de Granada, “aquí estaban dispuestos a darle a Pedro Sánchez el dinero de los ciudadanos de la capital para que se lo gastara en no sabemos qué”.

Ha hecho hincapié en que ese dinero, que es de todos los vecinos de Ciudad Real, debe servir, además de para realizar actuaciones en nuestras calles y en mejorar la ciudad, para ayudar a los comerciantes, hosteleros, autónomos, familias, etc, para intentar paliar los efectos de la crisis económica que estamos atravesando.

“Vemos, todos los días, a cientos de personas que se agolpan en las puertas de instituciones benéficas como el Banco de Alimentos o de las Hermanas de la Cruz; para ayudar a esas personas tiene que servir el dinero que los vecinos de Ciudad Real hemos ahorrado, no para dárselo a Pedro Sánchez”, ha añadido.

Subida de impuestos

En otro orden de cosas, y preguntado sobre la subida del IBI, Paco Cañizares han indicado que año tras año el equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos engañan a los vecinos diciendo que van a bajar el impuesto y, año tras año, sube. “PSOE y Ciudadanos no bajan el IBI ningún año. Reducen el tipo impositivo pero suben la base por lo que el resultado final es que se paga más. El IBI sube todos los años, como ha pasado este año y como pasará el año que viene”, ha explicado.

Además, ha incidido en que si siempre es grave que se suban los impuestos, porque es una medida que no contribuye al despegue económico de la capital, que desde la pasada crisis no remonta el vuelo, en un momento de dificultad económica como la que están viviendo nuestros empresarios, comerciantes, autónomos, etc, es un hecho de “irresponsabilidad política grave” volver a subir otra vez los impuestos el año que viene, “intentando así recaudar más cuando la gente está parada en su casa sin poder trabajar, cuando no cobran los ERTES muchos trabajadores, cuando las empresas están a ralentí… es una situación que no es comprensible para la inmensa mayoría de los ciudadanos”, añade.

Ocupación ilegal de la vivienda

Por último, Paco Cañizares ha indicado que en el pleno de esta tarde el Grupo Municipal Popular presentará una moción relativa a la ocupación ilegal de viviendas.

En este sentido, ha recordado que ha sido el presidente Paco Núñez el que ha liderado esta iniciativa que fue bien acogida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la reunión que mantuvieron el pasado martes.

Ha añadido que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más afectadas por la ocupación ilegal, y ha apuntado que es necesario, tal y como ha propuesto Paco Núñez, liderar una legislación que permita que se eche a esas personas que ocupan ilegalmente una vivienda que no es suya y que generan incontables problemas a los vecinos, a la comunidad y a la ciudad. “Y en eso las ciudades tienen que estar alertas porque el efecto, al final, no lo paga el ministro o ministra de turno, lo pagan los vecinos que, para intentar resolver la situación, se dirigen a sus concejales y a su alcaldesa”, ha explicado.

El portavoz popular ha insistido en la necesidad de que Ciudad Real se ponga las pilas en esta materia. “Tenemos recientes muchos casos de ocupación ilegal, sigue habiendo muchos en la actualidad, por ejemplo, en el barrio de La Granja donde la falta de acción de la Junta de Comunidades para proteger a los vecinos que cumplen con sus obligaciones y pagan sus rentas está contribuyendo a que sea un barrio que se va deteriorando de forma absolutamente imperdonable. Es necesario articular medidas desde la administración local, conforme a lo que se puede hacer, a través de una Junta Local de Seguridad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con otras administraciones, para evitar que se produzcan las ocupaciones y que, en caso de que se lleven a efecto, se puedan resolver lo antes posible.

Asuntos económicos

Respecto al resto de temas sobre los que se va a debatir en el Pleno ordinario del mes de agosto, que se celebrará esta tarde, Cañizares ha indicado que van varios temas económicos del Ayuntamiento “que nos indican que las cosas no se hacen bien y que se está actuando con un retraso brutal”.

Así, ha señalado que el Fondo de Reactivación Económica para los empresarios de la capital sigue completamente parado. “Estando ya a mediados del mes de septiembre, el Ayuntamiento aún no ha pagado ni un céntimo de ese fondo. No se puede ser más lento de lo que es el Ayuntamiento de Ciudad Real y no se puede ser menos operativo a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos”, ha lamentado el portavoz popular.