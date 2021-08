El próximo lunes se habilitarán los puntos PID en Ciudad Real para tramitar las solicitudes del Plan de Empleo

El próximo día 9 de agosto quedará abierto el plazo de solicitudes de participación en el Plan de Empleo en Castilla-La Mancha 2021. Dicho plazo tendrá una vigencia desde el mismo día 9 hasta el 20, ambos inclusive. La apertura de estos puntos ayudará a aquellas personas que requieran apoyo para la tramitación de la solicitud, las cuales podrán pedir cita previa en los diferentes puntos PID habilitados en las siguientes ubicaciones: en el Impefe (Plaza del Escultor Joaquín García Donaire, nº 2, Planta 1ª), en la casa de la Ciudad (C/ Valle de Alcudia, s/n), en el centro social La Granja (C/ Puerto Rico) y en el registro municipal (C/ Postas, 8, 1ª Planta).

Las solicitudes y documentación a aportar (Anexo I debidamente cumplimentado y firmado), se presentarán a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Toda la información en www.impefe.es.