La Policía Local y Nacional están trabajando para evitar concentraciones la noche de Pandorga

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha llamado a la responsabilidad, especialmente de los más jóvenes, para la celebración de la Pandorga, y ha solicitado se celebre teniendo en cuenta las situaciones actuales, “desde el Ayuntamiento se anima a que se celebre la Pandorga y las tradiciones en casa, de manera reducido, con pequeños gestos que vamos a promover desde Ayuntamiento, la Asociación de Pandorgos y la Asociación de Hostelería y no se promueve la celebración en la calle”.

Martínez ha respondido este lunes durante la rueda de prensa a las preguntas de los periodistas y ha asegurado que están al tanto de los rumores que circulan por redes sociales y Whatsapp, donde se está organizando una quedada para celebrar la Pandorga en la calle. La portavoz ha asegurado que la Policía Local y Nacional ya están trabajando para evitar concentraciones, y desde el Ayuntamiento, tomarán las medidas necesarias mediante la elaboración de un protocolo.

Martínez recordaba que está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública “por parte de los jóvenes y los no tan jóvenes porque esto no es una cuestión de edad, sino de toda la ciudadanía el mantener las distancias de seguridad, el uso de la mascarilla, no hacer concentraciones para beber o festejar en la vía pública o en los parques”. Además, afirmaba que la Policía Local trabajará, junto a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para mantener el orden, cuidar los aforos en los establecimientos y las normativas en vigor para que podamos vivir esta Pandorga especial de la mejor manera posible”.

La portavoz ha pedido compromiso de la ciudadanía en esta situación, donde es fundamental respetar las medidas sanitarias.