Polémica en Ciudad Real por las imágenes del Holocausto de una agrupación carnavalera

Si ayer saltaba la polémica por la participación en el desfile de Carnaval de Campo de Criptana de la Asociación Cultural "El Chaparral" de Las Mesas (Cuenca) con su temática "Holocausto", hoy la controversia entre la "libertad de expresión" y el "mal gusto" volverán a las calles, puesto que dicha peña participará, como lo viene haciendo desde hace años, en el Desfile del Ofertorio de Herencia.

Así lo ha confirmado en COPE el alcalde de Herencia, Sergio García-Navas, que admitía que "parece ser que esta peña, que es un clásico en el Ofertorio, trae un tema un poco polémico". "Al final también hay qu entender lo que es el Carnaval" ha afirmado García-Navas "aquí a diario, en los distintos pasacalles han desfilado y se han representado distintas parodias con mejor o peor gusto".

"El tema que trae El Chaparral, imagino, que lo tratarán de una forma delicada" asegura el alcalde " y lógicamente, si el Carnaval es la fiesta de la libertad, no podemos menos que dejar de desarrollen su tema".

"Lógicamente, luego el jurado" ha puntualizado García-Navas "dependiendo de su sensibilidad o de cómo lo entiendan, lo reflejarán de una forma u otra en su valoración". "Espero que lo traten con cuidado y con gusto, porque desde luego sí que nos encontramos ante un tema delicado" finalizaba el alcalde de Herencia.

EJÉRCITO ALEMÁN, PIJAMAS DE RAYAS Y ABRIGOS ROJOS

Tal y como publicaba ayer COPE, la Asociación Cultural "El Chaparral" presentó su tema el pasado 21 de enero (y así reza también en una de sus carrozas) como "un homenaje a las millones de personas que, injustamente, murieron en el exterminio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en varios países de Europa, principalmente en Alemania"

En sus páginas de Facebook e Instagran, la peña conquense afirma también que "Es un hecho que ocurrió... y no recordarlo no hará que no haya sucedido", finalizando su publicación asegurando que "Presentamos este tema como un mero hecho histórico, sin pretensión de hacer ningún tipo de alusión política, o que pueda resultar ofensivo o hiriente para alguien. No olvidemos nuestra historia <<Quien olvida su historia, está condenado a repetirla>>"

"El Chaparral" defendió su tema ayer en Criptana con montajes como el de la entrada del ejército alemán victorioso, judíos vestidos con el pijama azul y blanco de rayas o niñas ataviadas con el recordado abrigo rojo de "La Lista de Schindler", además de carrozas en las que se podían ver torres de las cámaras de gas de los campos de exterminio.