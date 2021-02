Poético homenaje al Carnaval de Herencia en su año más atípico

Tuvieron su "puesta de largo" en el Carnaval de 2020 (invitados por la comparsa "Los Pelendengues" en su 5ª gala solidaria) y este año, debido a la pandemia, no han podido delitar al público con sus coplas jocosas, burlescas y de crítica social, tan típicas de estas fechas.

La joven comparsa “La Kanalla” de Herencia, compuesta por 15 miembros, que sorprendió y arrancó los aplausos de sus vecinos el año pasado, ha querido hacer su particular homenaje, en forma de vídeo, al Carnaval herenciano.

Según publica Herencia.net, este vídeo, distribuído a través de las redes sociales, WhatsApp o Telegram, se ha hecho viral.

LA DEL VISILLO EN LA CARA

El vídeo, que intercala imágenes de la localidad (fotografías de Diamond Studio, el Ayuntamiento de Herencia, de Víctor Gallego y de Jesús Villena), de su entorno y, cómo no, de sus carnavales, tiene como "narración en off" uno de los pasodobles que "La Kanalla" compuso y dedicó a su pueblo en el año de su presentación.

Con la voz de Jesús Romero, texto de Guillermo Martín del Campo, y música de Ludovico Enaudi (concretamente "Una Mattina", parte de la BSO de la película Intocable), el vídeo hace un sentido homenaje al Carnaval de Herencia, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017.

Aquí les dejamos la letra de este emocionante pasodoble de "La Kanalla".

Herencia, tierra encendida, campo sin gente.

Herencia, mujer descalza de Libertad.

La que roba flores a una primavera, la bruja hechicera para un Carnaval.

La de molinos sin viento y las noches al fresco, la puerta entorná.

La que desde San Cristóbal se mira al espejo, llorando, el reflejo del tiempo que pasa y deja pasar.

La del visillo en la cara, la que en la mañana sólo peina trigo, hasta que por la Pedriza el sol ya se esconde en la copa de vino.

Caliente, llana y simple pero agradecida. Pequeña, triste y tímida pero valiente.

La que cuando llega Septiembre recoge sus males, la vida de un camavalero que se bautiza en Febrero y to’ un año entero se pone el disfraz.

¡Dolores!, amor de mis dolores, ¿qué más te puedo contar?

Si convertiste en un loco a un hidalgo caballero, que entre gigantes peleó esta tierra solo por amores, y esos amores, con sus corazones, no eran verdaderos.

Conmigo lo has conseguido, aquí me tienes loquito perdío, y ya no puedo dejar de quererte, ay que yo ya no puedo dejar de quererte.