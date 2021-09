Poblete, pionero en el control de la seguridad de la ruta de transporte de sus 154 estudiantes de la ESO

Cada día, de lunes a viernes, de septiembre a junio, Ángel Montero Pazo acude puntual a su cita en el mismo lugar. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Poblete controla cada mañana, a las 08.00 horas, que los 154 alumnos de entre 11 y 15 años que viajan diariamente para estudiar hasta los IES Atenea y Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real se suban a los cuatro autobuses de la ruta de transporte escolar que los recoge en la parada del Consistorio y en la de la Residencia de Las Cármenes.

“No he fallado ni un solo día en tres años, a las 8.00 horas acudo a la parada del Consistorio para comprobar que suben todos y luego a la de la residencia, que se habilitó hace dos años y a las 14.30 horas me traslado a Ciudad Real para hacer lo mismo, para comprobar que todos regresan a la vuelta. Si un día me coincide con alguna cita o reunión, la muevo de hora para no faltar a la ruta, es un compromiso con mis vecinos que realizo de forma altruista y muy gustoso”, explica Ángel Montero, quien inició esta rutina de manera voluntaria hace tres cursos cuando empezó como concejal de Educación y propuso al alcalde encargarse él mismo del funcionamiento de la ruta de transporte escolar.

En este sentido, el alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, destaca que este servicio que el edil presta es pionero y único en la provincia y es aplaudido y muy valorado por la Consejería de Educación. “Cuando él me lo planteó me pareció una propuesta impagable, por lo que supone de tranquilidad para las familias y, de hecho, es él quien se encarga al finalizar cada curso en junio de organizar con la Delegación de Educación la ruta con las listas que le envían los IES de los alumnos admitidos, y velar por que el servicio de autobuses, cumplan las condiciones de seguridad e higiene y preparar todo para el inicio del siguiente curso escolar”, subraya Lara.

Tanto es la tranquilidad que da con su presencia a las familias, que los padres no hacen espera ya en la parada para acompañar a sus hijos. Lo más importante para Ángel Montero son ellos, velar por su seguridad y bienestar. El mejor ejemplo de que se hace bien, apunta el concejal, “es que las familias no van ya a la ruta, están tranquilas tanto a la ida como a la vuelta, porque voy directamente a los IES para que ninguno se quede rezagado y si por lo que fuera alguno se queda en casa porque está enfermo o tiene una cita médica las familias me avisan directamente para que no lo espere”.

Pero no solo se encarga de la puntualidad y de que estén todos, Ángel controla que cada uno ocupe su sitio y se cumplan las normas de civismo y seguridad dentro del vehículo. “Si me tengo que poner serio me pongo, conozco a todos, tienen confianza conmigo, a muchos los he visto nacer y para mí estar pendiente cada día de que se vayan a estudiar y regresen con todas las garantías no tiene precio, es algo que hago con mucho cariño y gusto”, destaca.

La seguridad de más de 200 alumnos

Ángel Montero no solo se ocupa de organizar la ruta en autobús desde Poblete, que ha registrado un incremento de estudiantes de un 20% con respecto al curso anterior, sino que también controla la que pasa por el municipio con 62 alumnos que viajan en la ruta de Caracuel-Cañada-Corral-La Poblachuela. Más de 200 estudiantes en total, en siete autobuses por los que Ángel vela cada día.

Uno de sus objetivos ahora como concejal de Educación es que los estudiantes de Bachillerato de Poblete puedan también tener acceso a la ruta de transporte. “De momento sólo pueden cogerla si hay plazas disponibles, pero mi objetivo es que las condiciones sean las mismas que para los alumnos de Primaria y Secundaria”.