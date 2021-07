El pleno de Tomelloso aprueba por unanimidad una propuesta de apoyo a la actividad física y el deporte

El pleno municipal del Ayuntamiento de Tomelloso ha aprobado este miércoles, por unanimidad, en la sesión ordinaria del mes de julio, una propuesta de apoyo a la actividad física y el deporte, para mostrar el apoyo institucional de la Corporación a todas las entidades deportivas y empresas de este ámbito de la localidad, impulsando medidas como una nueva convocatoria de ayudas a pymes y autónomos, para poder atenuar el impacto de la pandemia en los negocios profesionales del sector o continuar con el incremento económico de las subvenciones a clubes deportivos y con el reconocimiento y apoyo económico a los deportistas más destacados de la localidad, mediante las ayudas a deportistas de elite.

La propuesta incluye también seguir apostando por el fomento del deporte en edad escolar; continuar con el impulso de la actividad física y el deporte en la calle, dado el impacto positivo en términos económicos para la hostelería y el comercio y para la imagen de ciudad; continuar con programas, campeonatos, exhibiciones, competiciones o eventos que tengan encaje en zonas urbanas; y seguir trabajando por una Gala del Deporte que sea representativa de la actividad física y el deporte de la ciudad, desde el ámbito público y el privado.

También continuar con el fomento de la actividad física para mayores y seguir apostando por inversiones en infraestructuras deportivas para mejorar la práctica del deporte y el espectro de actividades deportivas, así como para posicionar a Tomelloso como candidata para albergar eventos de ámbito provincial, regional y nacional.

La propuesta aprobada incluye también instar a la Junta de Comunidades a crear una mesa de trabajo de expertos para el análisis de la regulación del ejercicio profesional de la actividad física y el deporte; reconocer que la prestación de servicios de educación física, actividad física y deporte a cargo de técnicos y profesionales cualificados es una actividad esencial en el marco del Estado de Alarma, como consecuencia de una emergencia sanitaria e instar al gobierno de España a reducir el tipo impositivo aplicable en el impuesto sobre el valor añadido del 21% al 10%, en los servicios de actividad física y deportiva vinculada a la salud, al menos en situación de pandemia.

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

En la misma sesión ha sido aprobado un expediente de modificación de crédito con cargo a remanente de tesorería, por un importe total de 145.000 euros, para financiar gastos de actividades de promoción turística, de actividades de promoción económica y el convenio con la UNED. Un punto en el que se ha abstenido el grupo municipal de Vox.

Asimismo se ha aprobado el cambio de fecha del pleno de agosto, que se celebrará el día 23 de ese mes; el cambio de representantes de la Corporación en los colegios Félix Grande y Almirante Topete y la cesión en uso, gratuitamente, de un solar de titularidad municipal, situado en la calle Luis Quirós, a Fundación Cadisla, para desarrollar un proyecto de reciclado de mobiliario y su transformación para uso en viviendas sociales y similares.

En el apartado de ruegos y preguntas, el teniente de alcalde Francisco José Barato ha reseñado, contestando a la cuestión formulada por el grupo popular sobre las medidas adoptadas en materia de seguridad ciudadana en el barrio de San Juan, tras los altercados de hace unos días, que tanto la Policía Local como la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), grupo especial de este cuerpo, también presente como refuerzo desde hace semanas en la localidad, "a instancias de la alcaldesa a la subdelegación del Gobierno", están desarrollando su trabajo con "una profesionalidad ejemplar".

Barato ha incidido en que el contacto con los vecinos es a través de la asociación del barrio, a la que se está informando de las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas. Esta es, ha dicho, "una zona prioritaria" a la hora de programar operativos de Policía Local y Guardia Civil, especialmente en verano. Operativos que desde hace semanas, y así va a continuar siendo, ha dicho, implican una "presencia permanente" de estos cuerpos en la zona.

La alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Jiménez, ha contestado por su parte a las preguntas del grupo popular sobre la plantación de un olivo en el cementerio en recuerdo de los fallecidos por COVID, propuesta por la Plataforma de Familiares de Afectados y que ha generado cierta polémica por las quejas de quienes pretendían la realización de un acto homenaje de manera paralela.

Jiménez ha incidido en que cuando se comunicó la propuesta de plantar el olivo, la Plataforma no trasladó su intención de realizar esa plantación en el marco de un acto público en el cementerio, razón por la cual se procedió a hacerlo "sin más parafernalias", tan solo colocando una inscripción "totalmente aséptica", sin logos ni nada parecido y teniendo en cuenta, además, que el Cementerio "no es un lugar de celebraciones, ni actos", sino un lugar "que todos debemos respetar" y en el que no solo hay enterradas personas fallecidas por COVID, sino por otras muchas causas, que también merecen ese respeto.

La oposición también se ha interesado por las actividades para jóvenes, por la ordenanza del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que perjudica a agricultores propietarios de tierras en ese término municipal, por las informaciones acerca de la ocupación de solo un tercio de camas en el hospital y por la venta de alcohol en establecimientos fuera del horario permitido, entre otras cuestiones.

