El pleno de Ciudad Real aprueba por unanimidad una moción para monitorizar la contaminación atmosférica

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real aprobaba ayer por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal de Unidas Podemos en la que se pedía iniciar los trámites para la monitorización de los niveles de contaminación atmosférica y que se informe de estas mediciones en tiempo real a los vecinos de Ciudad Real.

Su portavoz, Nieves Peinado, destacaba que “la implantación de la Zona de Bajas Emisiones es positiva para la ciudady para la salud de las personas, al margen de las críticas que hacemos a la gestión de la misma por este equipo de gobierno”.

El Partido Popularconsideraba interesante la moción porque “este tipo de mediciones pueden ayudar a personas con problemas de salud y es importante tener una buena calidad de aire en Ciudad Real" pero en el tema de la Zona de Bajas Emisiones, señalaron que "el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos está tomando decisiones sin mediciones y, por ello, los ciudadanos desconfían de esas medidas". Desde Vox aseguran que “esta moción es poco útil para nuestra ciudad porque no tenemos mucha contaminación, es más apropiada para ciudades como Madrid o Puertollano”.

Por parte del equipo de gobierno, la portavoz Mariana Boadella valoraba el interés general de la moción, "por lo que vamos a votar a favor", y explicaba que ya están con el expediente de contratación de siete estaciones de medición, que estarán repartidas por toda la ciudad, y que vienen a sumar a una estación de medición de contaminantes que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, que funciona desde hace más de una década.

Respecto al retraso en la implantación de la ZBE, Boadella explicaba que “la hemos parado para analizar el Real Decreto que salió a finales de diciembre y no nos avergonzamos de ello. Apostamos por esta ciudad y por la salud de los ciudadanos y estamos obligados por ley a aplicar una ZBE”.

16 MILLONES PARA INVERSIONES

El pleno también aprobaba, con la abstención del PP, Unidas Podemos y Vox, la propuesta del concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, una modificación de crédito, por concesión de créditos extraordinarios, con un importe de 6.671.112,56 euros y suplementos de crédito por 9.433.464,65 euros.

En total, 16.104.577 euros que corresponden a proyectos del presupuesto del año 2022. Todo ello permitirá, según Clavero, llevar a cabo actuaciones como la avenida Camilo José Cela, con una partida por parte del Ayuntamiento de 1,2 millones de euros, peatonalizaciones de cara a la futura implantación de la Zona de Bajas Emisiones, la rehabilitación de la antigua Casa de la Cultura, que tiene una partida prevista de 1,2 millones de euros, la rehabilitación del colector con 2 millones, o las obras de la segunda Ronda Sur. Además, se incluye una modificación de crédito para la compra del Convento de las Terreras.

Clavero explicaba que “hasta que no se cierre la liquidación del presupuesto 2022 no será posible conocer el montante al queasciende el remanente, aunque a ese dinero habrá que restarle los 16,1 millones de estas modificaciones y suplementos de crédito que ya están comprometidos”.

Añadía el concejal de hacienda que “no se está modificando absolutamente nada del prepuesto del 2023. Es un tema meramente administrativo contable, porque la decisión política no varía y la decisión de estas partidas no la estamos tomando hoy, ya se hizo al aplicar los correspondientes remanentes del 2021". "Este equipo de gobierno" continuaba Clavero "hace claras inversiones, frente a las que hizo usted, señor Poveda, cuando estaba en el gobierno de la ciudad, que en 2013 dedicó cero euros a inversiones, en 2012, 20.000 euros y en otros años poco más de un millón de euros, ese es su modelo de ciudad, frente al nuestro”.

Replicaba Miguel Ángel Poveda del Grupo Popular, señalando que “ustedes no ejecutan, viven del anuncio y existen asuntos urgentes paralizados y expedientes completos sin ejecutar porque no hay crédito. Lo que sí sabemos es que ustedes van a aplicar todo el remanente, los 26 millones estimados por el señor Clavero, y que van a dejar a la siguiente Corporación Municipal a cero”.

Desde Unidas Podemos, Nieves Peinado, ha criticado al equipo de gobierno señalando que “ustedes, sin gobernar con mayoría absoluta, han cogido las peores prácticas que es gobernar sin escuchar a la oposición. Lo cual demuestra que el verdadero debate sobre las propuestas del Ayuntamiento de Ciudad Real no se realiza a través del presupuesto, sino a través de la aplicación del remanente". Por parte de Vox, Luis Blázquez, comentaba “que es la primera modificación de crédito de este año, que pone de manifiesto la falta de previsión y de rigor en la elaboración del presupuesto en 2023 y en los últimos años”.

Moción reactivación del comercio en Ciudad Real

Salía también adelante la moción presentada por el GrupoPopular en la que se pedía abrir un proceso participativo a través de la Mesa del Comercio, en el que se pueda debatir sobre el estado de los locales vacíos en Ciudad Real, creando un plan que establezca medidas para reactivar y revitalizar el comercio local y medidas para paliar los efectos de la Zona de Bajas Emisiones.

Su portavoz, Francisco Cañizares, explicaba que “sabemos que va a ser complicadoque se aplique de aquí a los próximos meses, pero es un tema que hay que afrontar, porque en todo lo que sea escuchar a los vecinos y no equivocarnos eso que llevamos adelantado. Hay que intentar mejorar las posibilidades de nuestro pequeño comercio. Tenemos que tener soluciones para nuestra ciudad y que no cierren los negocios”.

Nieves Peinado afirmó que “este tema nos preocupa y ocupa y por eso a lo largo de estos años hemos presentado numerosas mociones”, que incluso algunas de ellas fueron aprobadas por unanimidad y “duermen el sueño de los justos”.

Pedro Maroto, por parte del equipo de gobierno, consideraba que “podemos encontrar un foro participativo donde debatir y por ello vamos a votar a favor de la moción y a partir de febrero se podrá reunir la Mesa del Comercio”. El presidente del IMPEFE considera que el problema está “en el relevo de muchos negocios de Ciudad Real para los que habría que buscar nuevas soluciones, porque empresas rentables no consiguen un relevo generacional”.

Ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, Partido Popular, Vox y el voto en contra de Unidas Podemos.

COMISIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE SUBVENCIONES

No ha salido adelante, sin embargo, la moción presentada por el Partido Popular en que se solicitaba que en el mes de febrero se constituya una Comisión Especial de Estudio e Investigación de las causas que han llevado a la pérdida de numerosas subvenciones, con el fin de mejorar la gestión municipal y la atracción de mayores recursos.

Comentaba la concejala popular Rosario Roncero que “el equipo de gobierno se ha dedicado en este pleno a hacer oposición a la oposición, en vez de defender la gestión tan maravillosa que se supone están realizando. Estamos viendo un goteo de perdida de subvenciones y consideramos que es importante saber qué es lo que ha pasado, para que no nos pase más veces, porque en 13 mesesse ha perdido siete subvenciones, por un importe de 1.526.120 euros, como consecuencia de la renuncia o pérdida de subvenciones, como por ejemplo el Plan Corresponsables o el plan Colegio Seguro. Son situaciones de las que no nos alegramos como grupo municipal”.

Nieves Peinado compartía “en líneas generales la necesidad de analizar que está pasando con la perdida de algunas subvenciones. Hay situaciones preocupantes como el Plan Corresponsables, donde hemos tenido que devolver dinero con intereses, y la repercusión que tiene para las familias y mujeres que tienen que conciliar y como generador de empleo. Todo se solucionaría si se explicasen las cosas, porque venimos denunciado falta de personal en el Ayuntamiento y solamente pedimos un ejercicio de transparencia”.

La portavoz municipal Mariana Boadella explicó que “es un tema que nos preocupa y ya se está analizando por qué se han perdido subvenciones a nivel interno". Aunque añadía "a mí no me salen las cuentas de 1.600.000 de pérdida de subvenciones, y hay casusas externas, internas y coyunturales que llevan a este ayuntamiento y todas las administraciones, no podemos llegar a todo lo que gestionamos”.

Boadella finalizaba señalando que esta moción del PP “tiene más la intención de hacer ruido que el afán de conocer las causas”.

Luis Blázquez, de Vox, definía la moción como “de sentido común. Vamos a ser transparentes”.

La moción contó con los votos en contra del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, y los votos a favor del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox.

VECINOS DE LA PEDREGOSA

El pleno comenzaba con la pregunta de la Asociación de vecinos de “La Pedregosa” en la que planteaban a la concejala de Urbanismo, Raquel Torralbo, cuál es la situación del planeamiento urbanístico de la zona, ya que podría modificar la clasificación de algunas parcelas que pudiera llevar a la desafectación de las parcelas.

La edil respondía que “este equipo de gobierno no se queda con los brazos cruzados y una vez que se han desafectado las parcelas vamos a proceder a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. En estos momentos se encuentra en contratación la redacción del documento”.