Pilar Zamora (PSOE) gobernará en Ciudad Real hasta mayo de 2021

La alcaldesa de Ciudad Real en funciones y candidata socialista a la reelección, Pilar Zamora, ha anunciado "que ella misma junto a la candidata de Ciudadanos, Eva María Masías" van a presentar mañana viernes el documento que recogerá el acuerdo de gobierno para el Ayuntamiento de la capital, después de que hoy jueves se haya conocido el pacto por el que ambas se repartirán la Alcaldía durante dos años cada una.

Zamora, minutos antes de participar en la gala de premios de la Asociación de Dulcineas, ha explicado a los periodistas que un equipo del PSOE y otro de Ciudadanos llevan trabajando desde este jueves "y seguramente seguirán toda la noche" para elaborar este documento en el que se recogerá el proyecto que ambas formaciones desarrollarán los próximos cuatro años en la capital, los dos primeros con Pilar Zamora como alcaldesa y los dos segundos como Eva María Masías como primera edil.

"SE TRATA DE QUE LA CIUDAD SIGA AVANZANDO"

"Queremos seguir trabajando por la ciudad porque ha empezado a progresar y necesita seguir con el proyecto de cambio" ha asegurado Zamora. "Nosotros no queríamos un gobierno del PP con el apoyo de Vox y por eso se iniciaron las negociaciones que han culminado con un acuerdo global para Castilla-La Mancha y que ahora estamos desarrollando, medida a medida, para la ciudad" señalaba la edil, quién ha destacado que "no se trata de que el acuerdo guste o no personalmente sino de que los ciudadanos sigan progresando".

La alcaldesa en funciones ha avanzado que ella será la que asuma el bastón de mando el próximo sábado, mientras que la que ha sido cabeza de lista de Ciudadanos se convertirá en la alcaldesa durante los dos últimos años de la legislatura, aunque ha indicado que los concejales del PSOE y de Ciudadanos van "a trabajar los cuatro años por la ciudad". "Solo cambiará la posición de Eva y la mía", ha añadido.

LEGITIMIDAD

Cuestionada sobre la posible "ilegitimidad" de que alguien que haya obtenido poco más de 4.000 votos y tres concejales sea quien gobierne la ciudad, Pilar Zamora ha eludido hablar de "legitimidad". "A mi llevan cuatro años llamándome la alcaldesa ilegítima. Alcalde es quien tiene la mayoría de los votos de los concejales y eso es lo que se ha contemplado en el acuerdo" ha explicado.

Finalmente, y sobre la propuesta del presidente provincial del PP y candidato 'popular' a la Alcaldía, Francisco Cañizares, de ofrecer a Ciudadanos sus votos para que Masías sea la alcaldesa toda la legislatura y no apoye al PSOE, Pilar Zamora ha considerado que ha sido "a la desesperada" y que han tenido tiempo de hacer propuestas hasta ahora.

CABALLERO PIDE AL PP QUE DEJE DE "ARRASTRARSE"

Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha pedido este jueves al presidente provincial del PP, Francisco Cañizares, que deje de "arrastrarse y de arrodillarse" para tratar de conseguir la Alcaldía de la capital, "un gobierno que los ciudadanos le han negado".

El máximo responsable de los socialistas en la provincia de Ciudad Real ha respondido así, a preguntas de los periodistas, a la propuesta realizada este jueves por Cañizares a los tres concejales de Ciudadanos de que ostenten la Alcaldía de la capital durante toda la legislatura con tal de que rompan el acuerdo alcanzado con el PSOE.

Asimismo, se ha congratulado de que con este acuerdo se ha conseguido "evitar" que, a su juicio, la ciudad retroceda "y volvamos a los tiempos oscuros, los años en blanco y negro y la etapa gris del gobierno del PP que durante 20 años impregnó la ciudad".