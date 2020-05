No pasar a la Fase 1: "Más ruina para la hostelería, para los pequeños comerciantes y para la provincia"

Más ruina para la hostelería, para los pequeños comerciantes y para la provincia en su conjunto. Esto es, a juicio del presidente de FECIR, Carlos Marín, lo que supondría que Ciudad Real no pasara la próxima semana a la Fase 1 del Plan de Desescalada.

“La incertidumbre que está creando entre la población en general, y entre los empresarios en particular, no saber los criterios que ese grupo de expertos desconocidos manejan para decidir si un territorio pasa o no de fase es tremenda” afirma Marín, que asegura que “si esto continúa así, muchos negocios se verán abocados a una situación irreversible”.

Respecto a esa vuelta a la actividad de forma segura, ayer precisamente FECIR organizó una jornada que contó con más de 150 participantes que, de forma telemática, expusieron sus principales dudas acerca de las ayudas a las que pueden acogerse y a las medidas de seguridad e higiene más adecuadas en sus negocios.

Escucha la entrevista completa aquí.