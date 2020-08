El Ayuntamiento de Ciudad Real reconoce el comportamiento de los vecinos durante la noche de la pandorga

Según la concejala de festejos y turismo, Eva María Masías, ha explicado que esta pandorga "ha transcurrido con toda la normalidad" reconociendo el comportamiento de los ciudadanos "los vecinos se han comportado con un civismo digno de reconocimiento".

Ha explicado que "El 30 se desarrolló con total normalidad, día de la zurra y la limoná y que nos preocupaba, una noche tranquila sin ninguna novedad reseñable" mientras que "el día 31 tambien se ha desarrollado con intervenciones similares a la de un fin de semana normal" La concejala ha recalcado en todo momento que "la ciudadanía ha dado un ejemplo de responsabilidad y de sentido común"

Por otro lado, según la Policía Local de Ciudad Real ha señalado en su cuenta de Twitter que en la madrugada de este sábado han "tenido bastante trabajo", coincidiendo con la primera noche de la fiesta de la Pandorga, con "numerosas actas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, así como varios atestados por delito contra la seguridad vial" y una intervención "por una riña, con lesionados, en una discoteca". Aunque este año no se ha celebrado esta fiesta por la crisis del coronavirus , la Policía Local insiste en que ha atendido "bastantes llamadas por ruidos y otros motivos relacionados con la convivencia vecinal".

La concejala de festejos ha contestado al portavoz Municipal del PP con sus duras declaraciones del pasado jueves donde decía que el Ayuntamiento estaba incitando a salir a la calle a la ciudadanía, "me apena que hacer oposición no es cargar contra los intereses de nuestros ciudadanos y hosteleros" ha contestado Masías, "hacer oposición es estar junto a los vecinos en estos momentos que estamos atravesando y no sacar rédito político" "quiero pensar que estas declaraciones fueron desafortunadas y que su animo no era de incendiar sino de ayudar".

Eva Masías para acabar ha querido agradecer a todos los servicios municipales desde policía local, protección civil, festejos y mantenimiento que se han entregado como si fuera una pandorga normal.