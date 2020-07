El Obispo de Ciudad Real eleva una oración por el eterno descanso de los fallecidos por el coronavirus

La Basílica Catedral de Ciudad Real ha acogido hoy, Solemnidad de Santiago, apóstol, patrono de España, la Jornada de oración por los afectados de la pandemia, presidida por el Obispo Prior de la Diócesis, Monseñor Gerardo Melgar.

Una celebración eucarística a modo de funeral, "pidiendo el descanso eterno de todos aquellos que han fallecido en estas dificiles circunstancias y a quienes no pudimos despedir como nos hubiera gustado" ha señalado el Obispo.

"Hoy somos una Iglesia que llora y reza por los que murieron en la más triste de las soledades, sin la compañía, el consuelo y la despedida de los que más amaban" continuaba Monseñor Gerardo Melgar. "Una Iglesia que sufre con las familias que perdieron a un ser querido; que reza por las personas que están luchando por la superviviencia en los hospitales, las residencias de mayores y en los propios domicilios".

"Una Iglesia que reza por los ancianos de las residencias, para que nunca se sientan solos; y, a la vez, una Iglesia que implora al Señor luz para los gobernantes, para que respondar con acierto y eficacia a la crisis social y económica que se ha ido creando, fruto de esta pandemia y del confinamiento que hemos sufrido estos meses y que seguirá golpeando la economía y el empleo de tantas familias".

AGRADECIMIENTOS

El Obispo también ha tenido palabras de "inmenso agradecimiento" a todas esas personas "que nos han ayudado a sobrevivir y a sobrellevar todo esto; que han trabajado y se han implicando plenamente, hasta incluso arriesgar sus vidas para ayudar a los afectados; a tantos voluntarios que han dado lo mejor de sí mismos por los necesitados".

"Esta pandemia" afirmaba, "nos ha hecho darnos cuenta del sacrificio y la dedicación de tantas personas buenas de las que estamos rodeados. Personas generosas y desinteresadas, que se entregan a sus semejantes que más los necesitan. En medio de tanta oscuridad y dolor, el amor y la misericordia del Señor ha estado siempre presente, y se ha expresado a través del compromiso de tantas personasque lo han dado todo, han dado lo mejor de sí mismos en la lucha contra el virus".

Se ha referido Monseñor Melgar, en primer lugar, a los profesionales sanitarios, "que habéis sufrido en vuestra alma el contacto continuo y directo con el sufrimiento de los demás, y a los que se os ha roto el corazón al ver que, a pesar de vuestros esfuerzos, mucha gente no sobrevivía. Vuestra entrega y generosidad, vuestro no escatimar nada, ni siquiera vuestra salud ni vuestras vidas, debe ayudarnos a todos a ser ahora responsables para no contagiarnos y no contagiar, para que no se vuelva a producir la misma situación y no tengáis que repetir vuestro esfuerzo y el riesgo para vuestra salud".

"A los servicios especiales del ejército, las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía" continuaba el Obispo "y todos cuantos desde el servicio a la nación han prestado su ayuda en combatir esta pandemia".

También ha agradecido Monseñor Gerardo Melgar su labor a "ese ejército de voluntarios de Cáritas, de otras organizaciones y particulares, que han estado al lado y solidarizándose con los que peor lo estaban pasando, especialmente con los ancianos y las personas que estaban pasando esta situación solos".

"A nuestros sacerdotes, que en medio del dolor habéis estado ahí, en los hospitales acompañando a los enfermos y familiares en el sufrimiento" destacaba "y que con vuestra presencia en los cementerios habéis despedido cristianamente a los fallecidos, compartiendo el dolor de sus seres queridos".

También ha agradecido el Obispo la labor de los trabajadores de las residencias, de las congregaciones religiosas... "a tantas y tantas personas buenas y solidarias. Son los Santos de la casa de al lado, que dice el Papa Francisco, que han hecho que enfermos, ancianos, personas solas y vulnerables sientan al Señor muy cerca".

ORACIÓN FINAL A SANTA MARÍA DEL PRADO POR EL FIN DE LA PANDEMIA

Para finalizar la eucaristía, en la que la liturgia de la palabra ha sido la correspondiente a la solemnidad de Santiago, y que se ha ido intercalando con diferentes piezas musicales interprestadas por parte de la Coral Diocesana, Monseñor Gerardo Melgar ha pronunciado la oración a la Patrona de Ciudad Real, la Santísima Virgen del Prado, por el final de esta pandemia.

Santa María del Prado,

Madre de Dios y Madre nuestra,

implora al Padre de misericordia

que esta dura prueba termine

y que volvamos a encontrar

un horizonte de esperanza y de paz.

Protege a los médicos, a los enfermeros,

al personal sanitario,

a los voluntarios que en este periodo de emergencia

combaten en primera línea

y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas.

Permanece junto a quienes asisten,

noche y día, a los enfermos,

y a los sacerdotes que,

con solicitud pastoral y compromiso evangélico,

tratan de ayudar y sostener a todos.

Virgen Santa,

ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas

y se venza este virus.

Oh María, Consuelo de los afligidos,

abraza a todos tus hijos atribulados,

haz que Dios nos libere con su mano poderosa

de esta terrible epidemia

y que la vida pueda reanudar

su curso normal con serenidad.

Nos encomendamos a Ti,

que brillas en nuestro camino

como signo de salvación y de esperanza.

¡Oh clementísima, oh piadosa,

oh dulce Virgen María!

Amén.

AUTORIDADES ASISTENTES

Han sido un total de 395 las personas asistentes a esta jornada, que solo han podido acceder al templo con invitación expresa y que han completado el aforo permitido por las autoridades sanitarias para la situación especial que estamos viviendo.

Especialmente importante ha sido la presencia de 232 familiares de los fallecidos a causa de la COVID-19, 23 representantes de las residencias de ancianos de la provincia, 18 profesionales sanitarios de los 5 hospitales de Ciudad Real, además de los representantes de instituciones autonómicas, provinciales y locales, autoridades civiles y militares y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre las autoridades presentes estaban los Consejeros del Gobierno Regional, Patricia Franco (economía, empresas y empleo), Blanca Fernández (igualdad) y Jesús Fernández (sanidad); el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Mª Ángeles Herreros; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón; el Fiscal-Jefe Provincial, Luis Huete Pérez; y el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado; además de las autoridades militares representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local y Subdelegación de Defensa.