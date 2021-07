Esta mañana, María Concepción Aranguren Vila ha sido nombrada directora en un acto presidido por el obispo de la Diócesis, don Gerardo Melgar Viciosa. Tras la invocación al Espíritu Santo del obispo y la lectura del decreto de nombramiento por parte de Juan Carlos Fernández de Simón, canciller-secretario general del Obispado, María Concepción Aranguren ha hecho la profesión de fe y el juramento en el que se compromete a cumplir fielmente el cargo de directora de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

Don Gerardo ha agradecido la disponibilidad de Conchi Araguren para estar al frente de Cáritas durante los próximos años, así como el trabajo realizado por el director que cesa, Fermín Gassol: «Por mi parte solo hay una palabra que decir, gracias, también a Fermín que termina su tarea y en la que ha puesto lo mejor de sí mismo […] La diócesis está muy agradecida por tu tarea. Esta misma palabra, gracias, es la que sirve para Conchi por su total disponibilidad para un trabajo importante. Sé que es muy sensible a todo lo que se refiere a los pobres, a los marginados. Además, es el Espíritu Santo el que nos suple allí donde no lleguemos […]. Tienes nuestro apoyo, nuestra oración y toda nuestra confianza», concluía el obispo.

Por su parte, Conchi Aranguren ha agradecido el nombramiento citando el evangelio y enfatizando la gracia y la elección de Dios, que es quien lleva a cabo la tarea. «Soy voluntaria de Cáritas desde 2014 y siempre me han preocupado todas esas personas que no viven como yo. Soy una privilegiada y hay mucha gente que no cubre las necesidades básicas para vivir dignamente. Todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos en Cristo; me preocupan mucho estos hermanos que tienen menos y siento que ahora tengo el privilegio de dar lo mejor que soy por todas estas personas […] Voy a entregarme por entero a ellos porque son los favoritos de Dios». De igual modo, Aranguren ha agradecido el apoyo de los trabajadores y voluntarios, así como la compañía en la tarea de su familia y amigos. «Sé que este cargo conlleva mucha responsabilidad, pero estoy convencida de que conlleva más satisfacciones […] Desde este momento estoy a disposición de la Iglesia y de Cáritas para llevar a cabo este servicio».