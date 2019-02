La neurobióloga española Mara Dierssen dará una conferencia mañana jueves en Ciudad Real

En el marco de las actividades que se van a desarrollar en la UCLM con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Vicerrectorado de Investigación de la UCLM está organizando encuentros con investigadoras destacadas.

En el caso del Campus de Ciudad Real, la Facultad de Medicina en colaboración con ADICIPEC ha organizado la conferencia de Mara Dierssen, neurobióloga, investigadora, profesora universitaria y divulgadora científica española, reconocida como una de las investigadoras más destacadas a nivel mundial en síndrome de Down.

Esta actividad, según ha contado en COPE una de las organizadoras, Alicia Flores, "busca dar visibilidad al gran papel que juega la mujer en la investigación, tanto a nivel local como nacional e internacional, y servir de inspiración a estudiantes de Bachiller y Grado".

En el acto, además de la charla de Mara Dierssen, contará con las intervenciones breves de 3 jóvenes investigadoras de la UCLM como son Ana Martín, de la Facultad de Químicas - IRICA; Alicia Flores, de la Facultad de Medicina; y Amparo Moyano, de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real; y con un coloquio entre todos los asistentes.

Curriculum breve de Mara Dierssen:

Mara Dierssen (MD, PhD) es licenciada en Medicina (1985) y doctora en Neurobiología por la Universidad de Cantabria en 1989. Lidera el grupo de Neurobiología Celular y de Sistemas del Programa de Biología de Sistemas en el Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona.

El objetivo general de la investigación de la Dra. Dierssen es entender la cognición como una propiedad emergente de las redes neuronales y cómo las perturbaciones genéticas en los trastornos mentales modifican la manera en que el cerebro integra la información y produce el comportamiento y la cognición. Es una experta mundial en el campo de la neurobiología y la farmacología y sus contribuciones se han publicado en más de 130 revistas internacionales.

Mara Dierssen ha sido galardonada con diversos premios por su trabajo, incluyendo el Premio Ramón Trias y Fragas, Premio Jaime Blanco, Premio Sisley-Lejeune, Premio Nacional de Pensamiento y Cultura Científica de la Generalitat de Cataluña, Premio Dr. A. Esteve Foundation , David and Hillie Mahoney Award, Best Ideas Award, Trifermed Social Impact of Healthcare Award, la medalla Big Vang o el Premio Optimistas Comprometidos. Presidió la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) y la International Behavioral and Neural Genetics Society y fue miembro del comité ejecutivo de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia (FENS) y miembro fundador y secretaria general del la Trisomy 21 Research Society. También es miembro del comité editorial y editora académica de diversas revistas científicas (Genes, Brain and Behavior, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Amino Acids, Frontiers in Genetics entre otras). Su trayectoria científica queda reflejada en más de 150 publicaciones, con un índice h de 35, capítulos de libro y libros. Ha dirigido más de 25 tesis doctorales y es miembro de los Scientific Advisory Boards de varios Institutos de Investigación.

Dierssen es también es una activa divulgadora de la ciencia y organiza simposios científicos, y actividades para el gran público, entre las que destaca la Semana Mundial del Cerebro, y el Año de la Neurociencia en España en 2012. Ejerce como evaluadora de diferentes comités científicos como la Agencia Nacional de Evaluación, el Ministerio de Economía y Competitividad o en paneles de expertos de la Unión Europea. Es miembro de la Academia Europea y de la Dana Allianze for the Brain. Fue profesora asociada de la Universidad de Cantabria y la Universidad Ramón Llull en Barcelona, y ha organizado un gran número de cursos y conferencias científicas a nivel internacional, entre los que destaca el Congreso de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia con 7.000 asistentes.