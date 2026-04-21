La misteriosa "Fiebre Q" se dispara en España: el país lidera los casos en Europa

La Fiebre Q, una enfermedad poco conocida pero muy preocupante, al tratarse de una zoonosis (se transmite de animales a humanos), está ampliamente extendida en España. De hecho, nuestro país es el que más casos de Fiebre Q en animales notifica a Europa, y el cuarto con más casos entre humanos.

El curioso nombre de "Q", nos ha contado en COPE el veterinario David González, "proviene de la palabra inglesa "query" (interrogante), ya que cuando se describió por primera vez en Australia en 1935 en un matadero, se desconocía el origen del brote febril que afectaba a los trabajadores".

La enfermedad es causada por la bacteria Coxiella burnetii, y el "principal reservorio de la bacteria son los rumiantes domésticos, principalmente ovejas y cabras" señala González.

Animalshealth.es La Fiebre Q es una zoonosis cuyos principales reservorios de la infección son los pequeños rumiantes

La transmisión se produce por aerosoles, cuando el microorganismo se excreta en el entorno durante los partos y abortos, infectando a otros animales o personas cercanas.

Aunque también puede contagiarse por la picadura de garrapatas, la transmisión de persona a persona "es muy, muy raro", explica el veterinario.

España, a la cabeza de Europa

A pesar de ser poco conocida por el gran público, España es el país que más casos notifica a Europa de Fiebre Q, con unos 540 casos el año pasado, por delante de países como Francia o Alemania.

Zonas con una alta cabaña ganadera de ovino y caprino, como Castilla-La Mancha, son consideradas de riesgo. Los expertos advierten que la enfermedad está infradiagnosticada y es de declaración obligatoria.

España es el país que más casos notifica a Europa de Fiebre Q" David González veterinario

Síntomas y diagnóstico en animales

En los animales, la Fiebre Q se manifiesta principalmente con problemas reproductivos, como abortos, nacimiento de crías débiles e infertilidad. Estos síntomas no son fácilmente visibles para los ganaderos más allá de la caída en el "rendimiento reproductivo", lo que genera un notable impacto económico en las explotaciones.

El diagnóstico se realiza mediante serología o pruebas moleculares que detectan la bacteria.

Para su control, la Junta de Castilla-La Mancha aprobó en 2024 un plan de vigilancia que incluye la investigación de abortos y análisis aleatorios en las granjas.

Respecto a la seguridad alimentaria, la leche es segura siempre que esté pasteurizada, ya que "la leche cruda sí puede ser un riesgo" afirma el veterinario.

cdc.gov Uno de los síntomas de la Fiebre Q en animales son los abortos, el nacimiento de crías débiles o la infertilidad

Un riesgo para la salud pública

Los ganaderos, veterinarios, esquiladores y trabajadores de mataderos son la población más expuesta a la infección.

En las personas, los efectos son variados: "En muchos de los casos, un 60%, suele ser asintomática", aclara González. En el 40% restante, puede provocar desde fiebre y hepatitis hasta neumonía y, potencialmente, problemas reproductivos.

Actualmente, existe una vacuna de uso voluntario para pequeños rumiantes en España. Sin embargo, los expertos señalan la falta de información general sobre esta zoonosis.

"La gente no suele dale importancia, no es una rabia, no es una gripe aviar", concluye el veterinario, subrayando la necesidad de una mayor divulgación sobre los riesgos que la Fiebre Q acarrea para la salud humana.