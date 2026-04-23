De la mejor EvAU al entrenamiento espacial: Paula, la alumna de la UCLM seleccionada para ser "Astronauta por un día"

Paula Jurado, alumna de la UCLM seleccionada para ser "Astronauta por un día"

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tendrá representación en "Astronauta por un día", uno de los programas más singulares impulsados por la Agencia Espacial Española.

La seleccionada es Paula Jurado, estudiante del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial en el Campus de Ciudad Real, quien obtuvo la mejor nota de la EvAU en Castilla-La Mancha el año pasado y ha sido elegida entre 100 aspirantes de toda España para vivir de forma real cómo se entrena un astronauta.

Un entrenamiento espacial real

La experiencia, que comenzará el 4 de mayo, ha incluido un exigente proceso de selección con varias fases.

La última fue un reconocimiento médico en el Centro de Instrucción Médica de Madrid, donde los aspirantes se sometieron a pruebas en simuladores y cámaras hipobáricas.

"Nos presentaron allí todas las pruebas a las que se sometían los verdaderos astronautas, y a nosotros nos dejaron hacer algunas, como por ejemplo, desorientación en el espacio", detalla Paula.

UCLM Paula participará en el programa "Astronauta por un día" junto a 29 jóvenes más de toda España

Embajadores para fomentar vocaciones

Más allá del entrenamiento, el programa tiene una misión divulgativa.

Los 30 jóvenes seleccionados serán nombrados "embajadores" de la Agencia Espacial para fomentar las vocaciones científicas.

El objetivo, según explica Jurado, es "ir a dar charlas divulgativas a los colegios y animar a los estudiantes a que se decanten por ingeniería aeroespacial", un sector que en su opinión "tendría que estar mucho más desarrollado" en España.

Actualmente, Paula disfruta de una beca de iniciación a la investigación para estudiantes de nuevo ingreso del convenio UCLM-Globalcaja, por la que trabaja en sistemas de inteligencia artificial aplicados al sector aeroespacial, concretamente en nanosatélites, los cuales pueden ser útiles para la ayuda a la toma de decisiones en el espacio.

Su participación en este programa proporcionará la posibilidad de testear el comportamiento de estos sistemas a nivel de hardware y su utilidad en condiciones reales de ingravidez.

Aunque admite que ir al espacio "sería una pasada", aún medita su futuro profesional: "Me lo tengo que pensar, a ver qué va pasando".